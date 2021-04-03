836 Pizza Locale FIFA21 Pro Clubs kadrosunu açıkladı
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836 Pizza Locale 12 kişilik FIFA21 kadrosunu duyurdu.
836 Pizza Locale organizasyonu FIFA21 Pro Clubs mücadele edecek kadrosunu duyurdu.
Kadroda yer alan oyuncular:
|Defans
|Forvet
|Kaleci
|Yedek
|Erdem "Fayp" Akdeniz
|Berkay "PyroLegend" Başgil
|Mehmet "Vinstanity" Sırrı Günay
|Burak "Sincap" Bozkurt
|Ahmet "Ahmedovic" Karabıyık
|Oğuzhan "Ozy1Kenobi" Yakalı
|Eren "Alfonzo" Yıldaş
|Mert "xDoshin" Burkay
|Uğurcan "Milani" Cem Barlas
|Sefa "Bondye" Duman
|Arif "Crusta" Can Çolak
|Emre "KClasic" Turan
Ekip yeni açıkladığı 12 kişilik kadrosu ile uzun zamandır heyecanla beklediği FIFA21 Pro Clubs sahnesinde boy gösterecek. 836 Pizza Locale ekibine başarılar diliyoruz.
Kaynak: Playerbros