836 Pizza Locale FIFA21 Pro Clubs kadrosunu açıkladı
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836 Pizza Locale FIFA21 Pro Clubs kadrosunu açıkladı

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836 Pizza Locale FIFA21 Pro Clubs kadrosunu açıkladı

836 Pizza Locale 12 kişilik FIFA21 kadrosunu duyurdu.

836 Pizza Locale organizasyonu FIFA21 Pro Clubs mücadele edecek kadrosunu duyurdu.

Kadroda yer alan oyuncular:

Ortasaha

Defans

Forvet

Kaleci

Yedek

Erdem "Fayp" Akdeniz

Berkay "PyroLegend" Başgil

Mehmet "Vinstanity" Sırrı Günay

Burak "Sincap" Bozkurt

Ahmet "Ahmedovic" Karabıyık

Oğuzhan "Ozy1Kenobi" Yakalı

Eren "Alfonzo" Yıldaş

Mert "xDoshin" Burkay

Uğurcan "Milani" Cem Barlas

Sefa "Bondye" Duman

Arif "Crusta" Can Çolak

Emre "KClasic" Turan

Ekip yeni açıkladığı 12 kişilik kadrosu ile uzun zamandır heyecanla beklediği FIFA21 Pro Clubs sahnesinde boy gösterecek. 836 Pizza Locale ekibine başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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