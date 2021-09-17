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82 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle sevk edildi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
82 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle sevk edildi

MALATYA'nın Darende ilçesinde, solunum yetmezliği bulunan Mukaddes Çiftçi (82), kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, solunum yetmezliği bulunan Mukaddes Çiftçi (82), kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi.

Darende ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi'nde yaşayan Mukaddes Çiftçi, öğle saatlerinde, nefes darlığı şikayetiyle 112'den yardım istedi. Bunun üzerine, tedavisinin yapılması için Çiftçi'nin Malatya'ya sevkine karar verildi. 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Mukaddes Çiftçi, Darende Stadı'na inen ambulans helikopterle 120 kilometre uzaklıkta bulunan Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.


82 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle sevk edildi

82 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle sevk edildi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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