Elindeki bıçakla tehditler savurup mahalleliye dehşeti yaşattı
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Elindeki bıçakla tehditler savurup mahalleliye dehşeti yaşattı

İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Haberler | 3. Sayfa

Elindeki bıçakla tehditler savurup mahalleliye dehşeti yaşattı Kavga ve cinayet anları cep telefonu ile kaydedildi Gaziantep'te market işleten 22 yaşındaki bir genç, 800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü.

Elindeki bıçakla tehditler savurup mahalleliye dehşeti yaşattı

Kavga ve cinayet anları cep telefonu ile kaydedildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te market işleten 22 yaşındaki bir genç, 800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü. Gencin öldürülme anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahallede market işleten 22 yaşındaki Adem Çetinalp, iş yerinden alışveriş yapan ve 800 liralık borcu bulunan arkadaşından alacağını istedi. Adem Çetinalp'in alacağını istemesi üzerine arkadaşı ile arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından bakkaldan ayrılan borçlu, bir süre sonra yanına 5-6 kişilik arkadaş grubunu da alarak Çetinalp'in evinin önünde geldi. Çetinalp ile alacaklı olduğu arkadaşı arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine borçlu şahıs ve arkadaşları, ellerindeki bıçak ve tüfekleler Adem Çetinalp'e saldırdı.

Cinayet anları cep telefonu kamerasında

Bu esnada, elindeki tüfeği çeken şahıs, Çetinalp'e 3 el ateş etti. Yaşanan olay ve cinayet anları ise mahallede bulun bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından şahıslar kaçarken, vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Adem Çetinalp'i önce Gaziantep Üniveristesi Araştırma Hastanesi'ne, sonrasında ise Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetinalp, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenaze aileye teslim edildi

Hayatını kaybeden Çetinalp'in cansız bedeni yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Kilis'in Musabeyli ilçesi Kozlubağ Köyü'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, kaçan zanlıların yakalanması için yoğun çalışma başlatıldı.

Elindeki bıçakla tehditler savurup mahalleliye dehşeti yaşattı
Elindeki bıçakla tehditler savurup mahalleliye dehşeti yaşattı
Elindeki bıçakla tehditler savurup mahalleliye dehşeti yaşattı
Elindeki bıçakla tehditler savurup mahalleliye dehşeti yaşattı
Elindeki bıçakla tehditler savurup mahalleliye dehşeti yaşattı
Elindeki bıçakla tehditler savurup mahalleliye dehşeti yaşattı
Elindeki bıçakla tehditler savurup mahalleliye dehşeti yaşattı
Elindeki bıçakla tehditler savurup mahalleliye dehşeti yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

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