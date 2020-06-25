800 bin liralık altını bankadan alıp kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

800 bin liralık altını bankadan alıp kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti

Kütahya'da telefonla dolandırıcılarına 800 bin lira değerindeki altını veren Fatma Dobur, şüphelinin yakalanmasına çok sevindiğini söyledi.

800 bin liralık altını bankadan alıp kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti
25.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:12

Kütahya'da yaşlı bir kadın,

"50 YILLIK EMEĞİM GİTTİ"

Kütahya'da telefonla dolandırıcılarına 800 bin lira değerindeki altını veren Fatma Dobur, şüphelinin yakalanmasına çok sevindiğini söyledi. Yaklaşık 50 yıldır yemeden, içmeden biriktirdiği altınlarını polis yeleğiyle gelen kişiye teslim ettiğini anlatan Dobur, "Bir kilo et yemedim. Kiracılarımdan aldığım parayla 40 tane Cumhuriyet altını aldım. Ev sattım, tarla sattım altın aldım. Aylıklarımdan artırıp yine altın aldım. Çarıkla gezdim, bir eteği 20 senedir giydim. Canımın istediğini yiyip canımın istediğini giymedim. Böyle böyle biriktirdim" dedi.

800 bin liralık altını bankadan alıp kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti

"TELEFON SAATLERCE AÇIK KALDI"

Dolandırıcıların saatlerce telefonu açık tutarak kendisini konuşturduğunu ve bankaya gittiği sırada bile takip edildiğini ifade eden Fatma Dobur, yaşadıklarını şöyle anlattı: "'Bankada altınlarınız varmış, oradakiler sizin altınlarınızı sahte altınla değiştiriyormuş' dediler. Hemen gittim. Altınları aldım, oradayken yine telefon ettiler. Bankaya girerken de içeride de beni gözetlemişler, 'Çıktın mı? Altınları aldın mı? Kimseyle konuşmadan doğru evine git' dedi. Sonra evime geldim. Uzun boylu, yüzü kapalı bir adam geldi. Üstünde polis yeleği vardı. Polise saygımız var tabii, inandım. Altınları aldı, gitti. Sonra cep telefonumun açık kalmasını istediler. 'Arada yemek falan istiyorsan gönderelim, su iç, sakin ol' dediler. Telefon 12.00'den akşam 21.00'e kadar açık kaldı. Saat 21.00'den sonra 'kapatıyoruz' dediler."

800 bin liralık altını bankadan alıp kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti

"EMNİYET MÜDÜRÜMÜZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Dolandırıldığını anladığında hemen şikayetçi olduğunu ifade eden Fatma Dobur, polisin kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. Polis ekiplerince teşekkür eden Dobur, "Emniyet müdürümüzle görüştürdüler. 50 polis vardı, yanına oturttu. Yaşadıklarımı anlattım. 'Şu eteğimi giyeli 20 sene oldu, hiçbir parayı yemek istemedim' dedim. Emniyet müdürü, herkesi seferber edeceğini söyledi. Allah bin kere razı olsun. Kendisinden çok memnunum. Benimle çok ilgilendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah'ım polislerimize, jandarmalarımıza, hükümet adamlarımıza yardım etsin. Saçlarının teline zarar gelmesin. Allah'ım onlara uzun ömürler versin çünkü onlar beni kurtardı" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi Haber
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti Haber
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Zeljko Obradovic
Daha Fazla Kaza Kadın İzmir İngiltere
Şu an buradasınız: 800 bin liralık altını bankadan alıp kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 16:13:09. #1.15#
title