80 yaşındaki kadın yasağa rağmen halk otobüsüne binmek istedi
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80 yaşındaki kadın yasağa rağmen halk otobüsüne binmek istedi

18.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:59
80 yaşındaki kadın yasağa rağmen halk otobüsüne binmek istedi

Zonguldak Alaplı ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında belirli saatler dışında sokağa çıkması yasak olan 80 yaşındaki kadın, bindiği özel halk otobüsünden zabıta ve bekçi tarafından indirildi.

Zonguldak Alaplı ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında belirli saatler dışında sokağa çıkması yasak olan 80 yaşındaki kadın, bindiği özel halk otobüsünden zabıta ve bekçi tarafından indirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağı olan 80 yaşındaki Şerife V. halk otobüsüne bindi. Halk otobüsü Şoförü Uğur D.; fark ettiği yaşlı kadının otobüsten inmesini istedi. Tepki gösteren kadın, sürücünün ısrarları üzerine yine inmeyince sürücü zabıtayı aradı. Zabıta ve bekçinin otobüs durağına gelmesiyle yaşlı kadını otobüsten inmesi için uyardı. Şerife V.'ye inmediği takdirde 3 bin 150 TL ceza kesileceği belirtilmesi üzerine yaşlı kadın otobüsten indi. O anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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