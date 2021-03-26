80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi
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80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi

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80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jessica Walter, 80 yaşında evinde yaşamını yitirdi. Annesinin ölüm haberini duyuran Brooke Bowman, oyuncunun New York'taki evinde uykusunda yaşamını yitirdiğini söyledi.

Jessica Walter'ın kızı Brooke Bowman, annesinin ölümünü doğrularken yaptığı açıklamada "Hüzün dolu kalbimle değerli annem Jessica'nın hayatını kaybettiğini doğruluyorum. 60 yılı aşkın kariyerinde, ekran önü ve arkasında hikayeler anlatmak onun en büyük zevkiydi. Onun mirası geride bıraktığı işlerde yaşayacak. Pek çok insan onu neşe dolu biri olarak hatırlayacak" ifadelerini kullandı.

160'TAN FAZLA YAPIMDA ROL ALDI

1975'te Amy Prentiss dizisindeki rolüyle Emmy ödülü kazanan Walter, kariyeri boyunca 160'ı aşkın yapımda rol aldı. Sinemada da pek çok filmde oynayan Walter, Clint Eastwood'un 1971 yapımı Play Misty For Me filmiyle büyük çıkış yakalamıştı.

80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi
80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi
Haber Yorumları (2)
T: yanlış yazdın günahkarda olsa her müslüman cennete girecek o hepimizin gideceği yere gitmedi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAKARYALI HATUN: Bir gün hepimizin gideceği yerde.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:52:02. #1.14#
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