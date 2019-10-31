80 yaşındaki biriyle evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, hüzünlü halleriyle takipçilerini korkuttu

31.10.2019 08:18

Yıllar önce rol aldığı Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolünü oynayan oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlendi. Evliliğiyle günlerce konuşulan Miraloğlu, bu sefer de paylaştığı hüzünlü videosuyla konuşulmaya başlandı.

80 YAŞINDAKİ PATRICK'LE EVLENDİ

Hayali olan Amerika'ya yerleşen 32 yaşındaki Miraloğlu, kendisini evlat edinen 80 yaşındaki Patrick isimli adamla nikah masasına oturdu. Evliliği için "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk" diyen oyuncunun son paylaştığı videosundaki mutsuz halleri takipçilerini endişelendirdi.

PAYLAŞTIĞI VİDEO TAKİPÇİLERİNİ HÜZÜNLENDİRDİ

Evliliğinde mutsuz olduğu, sadece zengin olmak istediği için evlendiği söylenen oyuncu, dün şarkı dinlerken bir video çekti. Oyuncunun mutsuzken bir anda gülmesi ve yüzündeki endişe takipçilerini korkuttu. Miraloğlu'nun videosunun altına "Çok hüzünlü duruyorsun." ve "Niye bu kadar mutsuzsun?" diye bir sürü yorum yağdı.

İşte Meltem Miraloğlu'nun videosuna gelen bazı yorumlar...