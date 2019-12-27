80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı
Amerika'ya yerleştikten sonra 80 yaşındaki Patrick ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun evden kaçtığı iddia edildi. Oyuncunun eşini "Chicago'daki teyzeme gideceğim" dediği öne sürüldü.
Bir döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisiyle adını duyuran oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleştikten sonra kendisini evlatlık edinen 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu magazin gündemine damga vurmuştu. Evliliği ile eleştirilerin hedefi olan Miraloğlu'nun evden kaçtığı iddia edildi.
"CHİCAGO'DA TEYZEME GİDECEĞİM"
Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Meltem Miraloğlu ihtiyar eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın Illinois eyaletindeki evinden "Chicago'da yaşayan teyzeme gideceğim" diyerek kaçtı.
"PATRİCK İNANMADI"
İddiaya göre Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" dedi. 80 yaşındaki Patrick buna inanmayarak Meltem Miraloğlu'na bir sözleşme imzalattı ve Chicago'ya götürmeyi teklif etti. Teklifi kabul etmeyen 32 yaşındaki oyuncu taksiyle evden kaçtı.
Haber Videosu: 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı
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BAKTI ADAM ÖLMÜYOR PARA KALMIYACAK UZARIM AĞA DEDİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aklini kacirdi sonunda. . . Basina bir sey gelmese bari. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yahu kimdir nedir bu kadın? Neden 2 günde bir önümüze geliyor. Kaçtıysa kaçtı bize ne?Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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