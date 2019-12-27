: 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı

27.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:32

Bir döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisiyle adını duyuran oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleştikten sonra kendisini evlatlık edinen 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu magazin gündemine damga vurmuştu. Evliliği ile eleştirilerin hedefi olan Miraloğlu'nun evden kaçtığı iddia edildi.

"CHİCAGO'DA TEYZEME GİDECEĞİM"

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Meltem Miraloğlu ihtiyar eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın Illinois eyaletindeki evinden "Chicago'da yaşayan teyzeme gideceğim" diyerek kaçtı.

"PATRİCK İNANMADI"

İddiaya göre Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" dedi. 80 yaşındaki Patrick buna inanmayarak Meltem Miraloğlu'na bir sözleşme imzalattı ve Chicago'ya götürmeyi teklif etti. Teklifi kabul etmeyen 32 yaşındaki oyuncu taksiyle evden kaçtı.

Haber Videosu