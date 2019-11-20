80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi
80 yaşındaki Amerikalı eşinden boşanacağı haberlerinden sonra harekete geçen Meltem Miraloğlu, hakkında medya organlarında açıklama yapan ses sanatçısı Onur Akay'a mahkeme kararıyla konuşma yasağı getirdi.
Yıllar önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz aylarda kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick ile evlendi. Miraloğlu'nun evlilik haberini basına duyuran kişi ise ses sanatçısı Onur Akay'dı. Oyuncu, evliliği hakkında magazin programlarında yorum yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a, üç ay süreyle konuşma yasağı getirdi.
3 AY BOYUNCA HAKKINDA KONUŞAMAYACAK
Onur Akay, 3 ay boyuncu basın başta olmak üzere hiçbir yerde Meltem Miraloğlu hakkında konuşamayacak. Miraloğlu, mahkemenin kararını ihlal ederse Onur Akay hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilmesi içinde mahkemeye başvuracak.
"İFTİRA ATACAK KADAR KÜÇÜLDÜLER"
Bir süredir Amerika'da yaşayan ve evliliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Miraloğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hakkındaki tüm haberlere "Ben sustukça yüz kızartacak iftiralar atacak kadar küçüldüler" diyerek isyan etmişti.