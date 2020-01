: 8 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran Hamaney'den Trump'a sert sözler: Soytarı

17.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:26

ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'da 8 yıl sonra bir ilk yaşandı. İran'daki en yetkili isim olan dini lider Ali Hamaney Cuma namazına imamlık etti. Dünyanın en büyük camileri arasında yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınan Cuma namazına binlerce İranlı eşlik etti. Hamaney, burada binlerce İranlıya vaaz verdi.

Kasım Süleymani suikastı sonrası ABD'ye karşı intikam yeminleri eden ve sık sık öfkeli açıklamalarda bulunan Hamaney, burada açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Hamaney'in hedefinde ABD Başkanı Donald Trump vardı.

HAMANEY'DEN TRUMP'A: SOYTARI

Dünyanın en büyük camilerinden Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde sekiz yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran dini lider Hamaney, ABD Başkanı Trump'a yönelik sert ifadeler kullandı. Irak'taki Amerikan üslerine gerçekleştirilen misillemeyi 'Allah'ın günü' olarak tanımladı ve saldırının ABD'nin imajını havaya uçurduğunu belirten Hamaney, dünyanın canlı yayında takip ettiği vaazda Trump için de "Soytarı" ifadesini kullandı.

8 YIL ÖNCE KILDIRMIŞTI

Hamaney, Cuma namazını en son İslam Devrimi'nin 33'üncü yıl dönümü münasebetiyle 2012'de kıldırmıştı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu The Washington Institute for Near East Policy'den Mehdi Halacı, dini liderin ancak önemli bir mesaj vermek istediği zamanlarda Cuma namazını kendisinin kıldırdığını ve bu açıdan sembolik açıdan çok önemli bir hareket olarak görüldüğünü söyledi.

Halacı, İranlı liderlerin Cuma namazını kıldırma ve hutbe verme işini genellikle güçlü hitabete sahip imamlara yaptırmayı tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

EN SON "ARAP BAHARI" ZAMANI HUTBE VERMİŞTİ

BBC Farsça'dan Kasra Naji, Hamaney'in en son Cuma namazını kıldırdığı zaman Arap Baharı'nın en yoğun günlerinin yaşandığına dikkat çekti.

Naji, "O dönemde, hutbeyi Arapça vererek, Arap dünyasında da duyulmasını sağlamıştı. Arap coğrafyasında yaşananları İslami Uyanış olarak nitelendirerek, olaylara yön vermek istemişti. Ancak başaramadı" dedi.

