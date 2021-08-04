8 yaşındaki Melih Furkan harçlıklarını orman yangını mağdurları için bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

8 yaşındaki Melih Furkan harçlıklarını orman yangını mağdurları için bağışladı

8 yaşındaki Melih Furkan harçlıklarını orman yangını mağdurları için bağışladı
Anadolu Ajansı / Ali Eroğlu - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan Melih Furkan Işık, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını orman yangını mağdurlarına ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan Melih Furkan Işık, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını orman yangını mağdurlarına ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan 8 yaşındaki Melih Furkan, Antalya ve Muğla'da çıkan yangınları televizyon haberlerinden takip edip olaylardan etkilenerek, annesi Yıldız Işık'a mağdurlara yardım etmek istediğin söyledi.

Annesinin de yardım etme isteğini olumlu karşılaması üzerine Işık, iki yıldır kumbarasında biriktirdiği paraları, Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliğine giderek bağışladı.

Anne Yıldız Işık, AA muhabirine, oğlunun evleri yanan insanlardan etkilendiğini dile getirerek, "Oğlum televizyonda haberlerde yangında mağdur olan insanları gördükten sonra sünneti için biriktirdiği paraları bağışlamak istediğini söyleyince biz de bu kararına saygı duyduk. Birlikte Türk Kızılay'a giderek bağışta bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kızılay Temsilcisi Musafa Şen de Melih Furkan Işık'ı duyarlı ve örnek davranışından dolayı tebrik etti.

8 yaşındaki Melih Furkan harçlıklarını orman yangını mağdurları için bağışladı
8 yaşındaki Melih Furkan harçlıklarını orman yangını mağdurları için bağışladı
8 yaşındaki Melih Furkan harçlıklarını orman yangını mağdurları için bağışladı
8 yaşındaki Melih Furkan harçlıklarını orman yangını mağdurları için bağışladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Eroğlu

Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Dışişleri'nden Türk okullarını kapatan Yunanistan'a kınama: Asimilasyon politikası
Dışişleri'nden Türk okullarını kapatan Yunanistan'a kınama: Asimilasyon politikası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Yusuf Güney Gülben Ergen Burcu Biricik
Spor Ali Koç Eda Erdem Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
8 yaşındaki Melih Furkan harçlıklarını orman yangını mağdurları için bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 15:21:06. #1.14#

title