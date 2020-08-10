8 yaşındaki Hasan kazada öldü, mahalleli eylem yaptı
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8 yaşındaki Hasan kazada öldü, mahalleli eylem yaptı

KONYA'nın Çumra ilçesinde, 2 gün önce otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hasan Hüseyin Şeker (8) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

8 yaşındaki Hasan kazada öldü, mahalleli eylem yaptı
10.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:37

KONYA'nın Çumra ilçesinde, 2 gün önce otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hasan Hüseyin Şeker (8) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Aynı yerde sürekli kaza olduğunu belirten mahalleli ise yolu kapatarak eylem yaptı. Toplanan kalabalık, bölgeye gelen Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece'nin gerekli çalışmaların yapılacağı sözü üzerine dağıldı.

Kaza, iki gün önce akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alibeyhüyüğü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Selehattin Şeker (38) yönetimindeki 32 FF 681 plakalı otomobil Konya'dan Karaman yönüne giderken, Enis Cezayirli'nin (19) kullandığı 34 BBY 808 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan Hüseyin Şeker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AYNI YERDEKİ KAZALARA TEPKİAynı bölgede sürekli kaza olduğunu belirten mahalle halkı, ölümlü kazanın ardından bir araya gelerek eylem yaptı. Yola bir çözüm bulunmasını isteyenler ile görüşmek üzere olay yerine Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece geldi. Ece, gerekli çalışmaların yapılacağını ve kendisinin de bizzat takipçisi olacağını belirterek, "Biz vatandaşlarımızın yanındayız. Ölen yavrumuza Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Orada yapılması gereken ne varsa beraberce açacağımızın sözünü de verebiliriz. Jandarma komutanımıza söyledim, geçmişten beri burada olan trafik kazalarının hepsini bir rapor haline getirelim, vilayetten yapacağımız talebe onlar taban oluştursun. Şimdi yapacağımız işlem bu. Burada alınması gereken bir tedbir varsa onun alınması için en az sizin kadar çalışacağıma söz veriyorum. Bu işin çalışmasını yapacağız" dedi. Bunun üzerine toplanan kalabalık 1 saatlik eylemlerinin ardından dağıldı. 

Kaynak: DHA

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