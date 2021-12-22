8 yaşındaki Ezel Ali'nin uluslararası matematik başarısı

MERSİN'de, Yenişehir İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın (8), girdiği Singapur ve Asya Ülkeleri Matematik Olimpiyatları ile Amerika Matematik Olimpiyatları'nda adından söz ettirdi. Başarıları ile dikkat çeken küçük Ezel Ali, gelecekteki hedefinin ise Johns Hopkins Üniversitesi olduğunu söyledi.

Merkez Yenişehir İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın, girdiği matematik olimpiyatlarında aldığı ödüllerle dikkati çekiyor. Türkiye'de Kanguru Matematik Derneği'nin koordinatörlüğü üstlendiği Singapur ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatı'na (SASMO) 25 ülke 26 bin 335 katılımcı ile online katılan Ezel Ali Altun, 1'inci sınıflarda dünya birinciliğiyle, altın madalyanın sahibi oldu. Yarışmanın ikinci aşaması olan Singapur Matematik Meydan Okuması Yarışması'na da katılan (SİMOC) Ezel Ali, 180 ülkede bütün matematik ve akıl oyunları yarışmalarında dereceye girip, 28 bin 760 birinci sınıflarda dünya üçüncülüğünü, takım oyunlarında ise ikincilik ve 2 gümüş madalya kazandı. Ezel Ali, geçen günlerde de online düzenlenen Amerika Matematik Oyunları'nda da ise dünya üçüncüsü oldu.