8 yaşına basan Özge, yeni yılda 'koşmayı' istiyor

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babası Ali İhsan Yıldırım'ın (43) kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge, yeni yılda 8 yaşına girdi. Ali İhsan Yıldırım, kızının proteziyle 2022 yılında koşmasını diledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın (38) 1 Ocak 2014 tarihinde 'Özge' adını verdikleri bebekleri 6,5 aylık dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden Özge Yıldırım'ın yürümesi için baba Ali İhsan Yıldırım, evin tavanına 150 TL harcayarak düzenek kurdu. Kurulan düzenekle yürümeye başlayan minik Özge için ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girdi ve küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu.

2022 yılında Özge'nin koşmasını dilediğini ve takılan protezinin de değişmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "2022 yılında temennimiz Özge'nin koşması. Özge büyüdüğü için protezinin de değişmesi gerekiyor. Bizi protez konusunda sıkıntılı günler bekliyor" diye konuştu.