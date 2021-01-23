8. ve 12. sınıf öğrencileri, kurslarda başlatılan yüz yüze eğitim sebebiyle hafta sonu kısıtlamasından muaf olacak
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8. ve 12. sınıf öğrencileri, kurslarda başlatılan yüz yüze eğitim sebebiyle hafta sonu kısıtlamasından muaf olacak

23.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:39

Salgın nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi dün tamamlandı. Sınava hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflar içinse artık yüz yüze eğitim başladı. Hafta içi ve hafta sonu yapılacak kurslara katılan öğrenciler, özel izinle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Koronavirüs salgınında artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle okullardaki yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim modeline geçilmişti. Dün de dönem boyu evlerinden derslere katılan öğrenciler için sömestir tatili başladı.

KURSLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Vaka sayılarındaki azalma eğilimi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12'nci sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimin başlatılmasına karar verdi.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre; 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri yani 6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile 26-27 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek yaklaşık 4 milyon öğrenci ve öğretmenleri bu ara tatilde derse devam edecek.

8 ve 12. sınıf öğrencileri, kurslarda başlatılan yüz yüze eğitim sebebiyle hafta sonu kısıtlamasından muaf olacak

HAFTA SONU KISITLAMASINDAN MUAF OLACAKLAR

Destekleme ve yetiştirme kursları yarıyıl tatilinde (25 Ocak-7 Şubat arasında) hafta içi veya hafta sonu olacak şekilde planlanabilecek. Hafta sonu yapılan sokağa çıkma yasağı için Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın izni ile kurslara katılan öğrencilere okul yönetimince bir belge düzenlenmesi halinde sorun çözülecek. Yani okulundan, kursa katıldığına yönelik belge alan öğrenciler sokağa çıkıp okuluna gidebilecek.

8. ve 12. sınıf öğrencileri, kurslarda başlatılan yüz yüze eğitim sebebiyle hafta sonu kısıtlamasından muaf olacak
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