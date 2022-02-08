8 Şubat yol durumu! Bugün hangi yollar kapalı veya açık? Karayolları yol durumu! Yollar neden kapalı? Yolu ne zaman açılacak?

Yol durumu hakkında seyahat edecek vatandaşlar araştırma yapmakta. Arabasıyla yola çıkacak vatandaşlar bugün yollar kapalı mı? Bugün yollar neden kapalı? 8 Şubat bugün hangi yollar kapalı olacak? 8 Şubat trafik yol durumu! Hangi yollarda çalışma var? sorularına yanıt aradı. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülteni'ne göre Yol durumu! 8 Şubat hangi yollar kapalı? Yolu ne zaman açılacak? Karayolları yol durumu! Bugün hangi yollar kapalı veya açık? Yollar neden kapalı? Detaylar haberimizde...

KARAYOLLARI YOL DURUMU

Karayolları Yol Durumu'na göre bugün hangi yollar kapalı? İşte bugün kapalı yollar:

1 Kocaeli-Yalova yolunun 7.km.sinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

2 Bozburun Ayr.-Marmaris yolunun 26.km.sinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılmış olup geçişler diğer bölümden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

3 Akşehir-Yunak yolunun 62-67.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

4 Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49.km.leri arasında yol yapım çalışması devam etmekte olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

5 Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-47.km.leri arasında Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

6 Çanakkale-Lapseki yolunun 16-21.km.leri arasında köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

7 Sinop-Samsun yolunun 7-11.km.leri arasında (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

8 Ardahan-Çıldır yolunun 27-28.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir

9 Trabzon-Gümüşhane yolunun 45-46.km.leri (Hamsiköy Mevkii) arasında yol altı duvar çalışması nedeniyle iniş şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım çift yönlü tırmanma şeridinden sağlanmaktadır.

10 Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47 km leri arasında devam eden Şev Koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

ÇALIŞMA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

1.) Trafiğin başka bir yola yönlendirilmesi mümkün ise çalışma yapılan yolun trafiğe kapatılması gerekir.

2.) Mümkün ise çalışma yapılan yerin çevresi, hem o alanın hem de orada çalışan personelin korunması amacıyla geceleri aydınlatılmalıdır. Çalışma sahası, koni veya Onarım Yaklaşım Levhaları ile yaya bariyerleri kullanılarak çevrilir. Böylece sürücünün platformu daha rahat görmesi sağlanır.

3.) Konilerin, trafik işaretlerinin, lambaların vs. yerleştirilmesi sırasında, iş ile ilgili tüm personelin, üzerinde ışık yansıtıcı (reflektif malzeme vb. gibi) materyal bulunan bakım yeleği giymesi gerekir.

4.) Çalışma sahasına yaklaşırken ilk uyarı işaretinin konulacağı yer, sürücünün işareti gördüğünde gerekli tedbirleri alması için gerekli zaman ve yeterli mesafeyi sağlayacak uzaklıkta olmalıdır.

5.) Trafik işaretlerinin yerleştirilmesine, T-15 nolu "Yolda Çalışma" işaret levhasının konulmasıyla başlanılmalıdır.

6.) İşaretleme, çalışma bölgesinin en uzak noktasından başlayıp, çalışma yerine doğru yaklaşmak suretiyle yapılmalıdır.

7.) Trafik işaret levhalarının herhangi bir nedenle devrilmesinin önlenmesi için sabitlenmelidir. Sabitleme için can güvenliği yönünden tehlikeli olabilecek bordür taşları vb. rijit malzemeler kullanılmamalıdır.

8.) Çarpılma, kirlenme, kaybolma vb. nedenlerden dolayı, trafik işaretleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.

9.) Çalışmaların geceye sarkması durumunda flaşörler kullanılmalı ve lambalar yerlerine konulmadan önce yakılıp kontrol edilmelidir.

10.) Emniyet alanın içerisinde ikaz ışıklı bir araç bulundurulacaksa, bu araç ile çalışma sahası arasında en az 5 metre boşluk bırakılmalıdır.

11.) Yaya yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmalarında ve yaya yollarını da kapsayan çalışmalarda, yayalara geçişleri için mutlaka bir alternatif yol gösterilmelidir. Geçici olan bu alternatif yaya yollarının genişliği en az 1 metre olmalıdır. Yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda, yaya bariyerleri ve koniler yardımıyla güvenli bir geçiş bölgesinin oluşturulması gerekmektedir.

12.) Çalışma yapılan yerin çevresinde yayaların güvenle geçişini sağlayacak şekilde işaretleme yapılmalı ve çalışma sahasının yaya kaldırımına yakın olan kesimi, yaya bariyerleri ile çevrilmelidir.

13.) Yaya bariyerlerinin devrilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı, süreklilik sağlanması için bariyerler, birbirleri ile bağlanmalıdır.

14.) Figüre malzeme çekilen kesimlerde, figüre malzemenin trafiğin açık olduğu kesime yayılarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesini önlemek amacıyla önlem alınmalı, serme sıkıştırma işlemi de en kısa sürede yapılmalıdır.

15.) Çalışma sahalarının çok uzun tutulması ve zorunluluk arz etmedikçe trafik güvenliği yönünden kesim kesim çalışma yapılması önlenmeli, aktif çalışma alanları dışında trafiği engellemeyen kesimlerde çalışma sahası sınırlamaları işaretler ile sona erdirilerek aktif çalışma alanlarında tekrar başlatılmalıdır. Ancak, çalışma sahaları arasındaki mesafelerin kısa olması durumunda, bu alanların birleştirilerek işaretlemenin iki yöndeki başlangıçlarında yapılması yeterli bulunmaktadır.

16.) Sathi kaplama yapılan kesimlerde serbest malzeme oluşmaması için serme sıkıştırmaya dikkat edilmeli, serbest malzeme oluşmasını önlemek bakımından silindir kullanılmalı ve serbest malzeme oluşması halinde gün içinde süpürülerek temizlenmeli, bu mümkün olmaz ise bu kesimdeki serbest malzeme konusunda sürücüleri uyarmak için etkili işaretleme yapılmalıdır. Sathi kaplama yapılmasını takip eden günlerde, bu kesimlerde oluşabilecek serbest malzemenin de kontrol edilerek süpürülmesi gerekmektedir.

17.) Sathi kaplama yapılan kesimlerde kusmaların oluşumu önlenilmeli, kusma oluşması halinde ise yapısal yöntemlerle çözüme gidilmeli, bu kesimlerde sadece işaret levhaları ile çözüm üretmeye çalışılmamalıdır.

18.) Yapım çalışmalarında düşük banket oluşması önlenilmeye çalışılmalı, düşük banket olan kesimlerin kış mevsimine girmeden önce kaplama ile aynı kota getirilmesi sağlanmalıdır.

19.) Yoldaki çalışmanın bitirilmesinden sonra veya mevsim şartları nedeniyle veya diğer nedenlerle çalışmaya uzun süre ara verilmesi durumunda trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirler alınarak çalışma ile ilgili trafik işaretlerinin derhal kaldırılması gerekmektedir.

20.) Trafik işaretleri ve konilerin toplanmasına, çalışma sahasına en yakın noktadan başlanılmalıdır.

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