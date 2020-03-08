8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› 8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi - Haberler
8 Mart, Yaşam

8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında farklı bir kutlama etkinliği düzenleyen Hayalhane-2 tiyatro grubunun erkek oyuncuları halk pazarında kadın pazarcılara yardım etti, pazar çantası taşıdı ve yaşlı kadınların evlerinde temizlik yaptı.

08.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:39
8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında farklı bir kutlama etkinliği düzenleyen Hayalhane-2 tiyatro grubunun erkek oyuncuları halk pazarında kadın pazarcılara yardım etti, pazar çantası taşıdı ve yaşlı kadınların evlerinde temizlik yaptı.


Çoğunluğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olan tiyatro grubunun öğrencilerinin Muğla'da bugüne kadar kadınlar ile ilgili birçok etkinliği sahneleyen, kadına şiddeti tiyatro etkinlikleri ile anlatmaya çalışan grup, farklı bir kutlama ortaya koymak amacıyla Menteşe Akyol halk pazarında etkinlik düzenledi. Halk pazarında pazarcılık yapan kadın satıcılara satışlarda yardımcı olan erkek oyuncular, satışların artmasına katkı sağladı.


Pazarda alışveriş yapan özellikle yaşlı kadınların Pazar çantalarını da evlerine kadar taşıyan tiyatro grubunun erkek oyuncuları yaşlı kadınların evlerinde de temizlik çalışması yaptı. Yaşlı kadınların Pazar masraflarını gören oyuncular, elma portakal soydu, odaların halılarını süpürge ile temizledi.


Hayalhane-2 tiyatro grubunun sanat yönetmeni ve aynı zamanda oyuncusu Mehmet Topbaş, bugüne kadar sahneye koydukları oyunlarda kadına yönelik şiddeti dile sahnelediklerini söyledi.


Halk pazarındaki kadın pazarcılar, "Ben Kadınlar gününün bir güne sığdırılmasından her zaman rahatsız olmuşumdu. Biz kadınlar devrim gibiyiz. Kadınlar olmayınca hiç bir şey olmaz. Bugün benim için sürpriz oldu. Koca adamın yapamadığını iki genç yapıyor. Gençlerimize okullarında ve geleceklerinde büyük başarılar bekliyorum. Kendilerine teşekkür ederim" dediler.


Hayalhane-2 Tiyatro grubunun sanat yönetmeni ve aynı zamanda oyuncusu olan Mehmet Topbaş, "Bugüne kadar kadınlar ile ilgili birçok proje ürettik Hayalhane-2 tiyatro grubu olarak. Daha önce üretmiş olduğumuz projelerde kadına şiddeti dur demek amacıyla kadınların çektiği acıları anlattık. Birçoğunda da insanları duygulandırmak ve ağlatmak zorunda kaldı. Ama ilk defa bu defa 8 Mart'a yakışır bir şekilde kadınlarımızın yüzünü güldürmek istedik. Bu sefer ağlatmadık bu sefer güldürdük. Akyol pazarına geldik. Burada satış yapan teyzelerimiz ile beraber satış yaptık, Pazar çantasını taşıyan teyzelerimizin çantalarını taşıdık. Bunun yanında özellikle yaşlı kadınlarımızın evlerinde temizlik yaptık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haberler
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haberler
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Gülben Ergen Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao İrfan Can Gökhan Gönül Arda Kardeşler Hikmet Karaman
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: 8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 18:46:21. #1.14#