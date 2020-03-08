8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadın Hikayeleri" resim sergisi açıldı
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Dünya Kadınlar Günü, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadın Hikayeleri" resim sergisi açıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ataşehir Belediyesi tarafından "Kadın Hikayeleri" adlı resim sergisi açıldı.

08.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:28
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ataşehir Belediyesi tarafından "Kadın Hikayeleri" adlı resim sergisi açıldı.

Ataşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ev kadınlarını sanatla buluşturan ve kadınların yoğun emekleriyle ortaya çıkan çalışmaların oluşturduğu serginin Cemal Süreya Etkinlik Merkezi Sergi Salonundaki açılışını Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse yaptı.

Açılışa Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan, Ataşehir Belediyesi Ana Renkler Projesi kursiyerleri ile vatandaşlar katıldı.

Sergide,160 Ataşehirli kadının yıl boyunca yaptıkları 245 tablo sergilendi.

Eğitmen Serpil Gündoğdu Yeşilırmak, sergiyle kadınların tutkularını, umutlarını, sevinçlerini ve üzüntülerini tuvallerine aktarmayı amaçladıklarını belirterek, "16 Mart'a kadar açık kalacak sergimizi herkesin gezmesini dilerim. Hem bu değerli kadınlarımızla tanışabilir hem de onların hikayelerini kendilerinde dinleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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