8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş yaptı (1) Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Kadın tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüşmesi ANKARA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş gerçekleştirdi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Kadın tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüşmesi ANKARA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş gerçekleştirdi. (1) Kaynak: AA Haberin Videosu: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş yaptı (1)