8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş yaptı (1)
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Kadın tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüşmesi ANKARA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş gerçekleştirdi.
08.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:15
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Kadın tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüşmesi ANKARA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş gerçekleştirdi. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş yaptı (1)