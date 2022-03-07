Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Genç Liderler Topluluğunca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

İbrahim Küçükkurt Konferans Salonundaki "Girişimciyiz, Başarılıyız, Güçlüyüz, Pes Etmeyiz" programında, Şiddet Önleme ve Araştırma Merkezi Müdürü Elif Kılıç, Avukat Gönül Ar Güngör ve girişimci Nilgün Yıldırım öğrencilere alanlarında sunum yaptı.

AKÜ Genç Liderler Topluluğu Başkanı Funda Çet, AA muhabirine, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Konferansta alanında uzman konukların 'kadın' konusunda sunumlar ile başarı hikayelerini anlattığını aktaran Çet, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız her zaman çok özeldir. Biz kadınlarımızın hiç bir zaman canlarının yanmasını istemiyoruz. Toplumda sürekli saygı görmesini diliyoruz. Kadına şiddeti de her zaman reddediyoruz. Bugün düzenlediğimiz etkinliğimiz dolu dolu ve yoğun geçti. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından öğrenciler, kadın cinayetlerine son verilmesi amacıyla hayatını kaybeden kadınların canlandırmasını yaptı.

Program, plaket takdimi ve karanfil dağıtımının ardından sona erdi.