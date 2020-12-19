8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler

Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti. Oksijen tüpünden kaynaklı yaşanan patlamanın ardından servisten ilk görüntüler geldi.

Sabah 04.45'te Gaziantep Sanko Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım servisinde, yüksek akım oksijen cihazından kaynaklı bir yangın çıktı. Yangında yoğun bakımdaki 19 hastadan 8'i yaşamını yitirdi. Diğer 11 hasta ise çevredeki hastanelere sevk edildi.

PATLAMA SONRASI İLK GÖRÜNTÜ

Olay sonrası görüntülenen servisin tamamen kül olduğu görüldü. Çok sayıda ekibin yönlendirildiği hastanede çalışmalar devam ediyor.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında; Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.