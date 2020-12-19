8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler
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8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler

19.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:07

Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti. Oksijen tüpünden kaynaklı yaşanan patlamanın ardından servisten ilk görüntüler geldi.

Sabah 04.45'te Gaziantep Sanko Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım servisinde, yüksek akım oksijen cihazından kaynaklı bir yangın çıktı. Yangında yoğun bakımdaki 19 hastadan 8'i yaşamını yitirdi. Diğer 11 hasta ise çevredeki hastanelere sevk edildi.

PATLAMA SONRASI İLK GÖRÜNTÜ

Olay sonrası görüntülenen servisin tamamen kül olduğu görüldü. Çok sayıda ekibin yönlendirildiği hastanede çalışmalar devam ediyor.

8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler

YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında; Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler
Haber Yorumları (7)
ASABİ AMCA: PAKİSTAN AFGANİSTAN HATTA SOMALİ, GAMBİA VE TANZANYADA BİLE OLMUYOR AMA BİZDE OLUYOR. NEYSE HOCALAR OKUSUN ÜFLESİN BELKİ BİR DAHA OLMAZ.
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ALLAH RAHMET EYLESİN AİLELERİNE SABIRLAR VERSİN: Elazığlı Firat
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: : : Başta aileleri olmak üzere. Devletimize milletimize hastahaneye başsağlığı diliyorum. Ölülere rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Yüce rabbimiz cennetine alsın inşallah, Yakınlarına sabir ve dayanma gücü versin inşallah Olayda hatası ve kusuru olanlar 1 an önce bulunup en ağır şekilde cezalndirilsin inşallah.
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