8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası: "Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayette şüpheleniyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası: "Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayette şüpheleniyoruz"

06.02.2021 16:24 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:33

8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası: "Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayette şüpheleniyoruz" Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle hakim karşısına çıkan Bartu C.A. ifadesinin ardından baba Kenan Usta İHA'ya konuştu.

8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası: "Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayette şüpheleniyoruz"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle hakim karşısına çıkan Bartu C.A. ifadesinin ardından baba Kenan Usta İHA'ya konuştu. Usta, "Verilen ifade çok basit, kızımın gitmesine izin verseydi bu olanlar olmayacaktı. Biz cinayetten şüpheleniyoruz" dedi.

Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle hakim karşısına çıkan Bartu C.A. ifadesinin ardından Özgecan Usta'nın babası Kenan Usta açıklamalarda bulundu. İHA muhabirine telefonda konuşan baba Usta, yapılan ifadenin doğru olmadığını belirterek cinayetten şüphelendiklerini söyledi. Bana Kenan Usta, yaptığı açıklamada "Bence yapılan ifade yalan. Bu çok basit ifade. Biz cinayetten şüpheleniyoruz. İfadesinden kızımı bırakmadığını söylüyor. Kızımı bıraksa gidecekti. Fakat bırakmadığı için. Kızım hayatını kaybetti. Biz verilen ifadenin basit bir ifade olduğunu düşünüyoruz. Biz cinayetten şüpheleniyoruz" şeklinde konuştu.

8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası: 'Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayette şüpheleniyoruz'
8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası: 'Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayette şüpheleniyoruz'
8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası: 'Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayette şüpheleniyoruz'
8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası: 'Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayette şüpheleniyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Didem Kınalı Deniz Akkaya
Spor Ersun Yanal Deniz Türüç Ünal Karaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Gazete Antalya Kocaeli Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası: "Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayette şüpheleniyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 16:33:03. #1.15#
title