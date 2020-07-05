8.katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti - 8.katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti Samsun'da 8 katın penceresinden düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

- 8.katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da 8 katın penceresinden düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki TOKİ bloklarında sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Hasan Azakoğlu 15 katlı binanın 8. katının penceresinden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Düşmenin verdiği ses sonucu uyanan apartman sakinleri pencereden baktıklarında yerde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını fark edince polise haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Belden yukarısı çıplak üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan Hasan Azakoğlu'nun olay yerinde öldüğü tespit edildi. Bir arkadaşı ile geceyi geçirdiği bekar evinin penceresinden düştüğü değerlendirilen Hasan Azakoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Azakoğlu'nun cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA