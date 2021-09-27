8. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler
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8. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
8. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da 8. kattaki evinin penceresinden düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da 8. kattaki evinin penceresinden düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 8. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Mehmet Koç 8. kattaki evlerinin penceresinden düştü. Site görevlisi İsmail Aslan ekmek almaya giderken binadan halı düştüğünü zannedip geri baktığında Mehmet Koç'un yerde yattığını gördü. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Koç'un yakınları gözyaşına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

8. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

8. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

8. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

8. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

8. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

8. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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