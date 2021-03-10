8 kadın 8 fırça sergisi Göktürk'te açıldı
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8 kadın 8 fırça sergisi Göktürk'te açıldı

10.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:35
8 kadın 8 fırça sergisi Göktürk'te açıldı

Eyüpsultan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında "8 Kadın 8 Fırça" resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında "8 Kadın 8 Fırça" resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi Göktürk Ek Hizmet Binası'nda açılan sergide Füsun Kapucuoğlu, Selma Selçukcan, Harika Angın, Şengül Gezer, Belma Saltan, Jale Yıldırım, Nurdan Kalaman, Canan Gümüş'ün yağlı boya çalışmaları sergilendi. Resim sanatına gönül vermiş Eyüpsultanlı 8 kadının fırçasından çıkan 70 eserin sergilendiği serginin açılışını, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı.

"Göktürk'e bir sanat atölyesi ve fuaye alanı yapacağız"

Açılışta yaptığı konuşmada Göktürk'te bir sanat atölyesi ve fuaye alanı oluşturacaklarının müjdesini veren Başkan Deniz Köken, şunları söyledi: "Bu sergi aslında emek ve imkan verilince neler olabiliyorsun sergisi. Ne kadar çok sanatla uğraşırsak o kadar çok tabiata, doğaya, birbirimize bakış açımız da değişecektir diye düşünüyorum. Bu hır gürler, soğuk ortamlar ve kadınlar gününde konuştuğumuz bu iç açıcı olmayan konuların gelecekte tamamen sanatla hemhal olmasını temenni ediyorum. Bir yıl boyunca kadınlar neler üretmiş, neler yapmış onu konuşalım istiyorum. İnşallah Göktürk'te bir sanat atölyesi fuaye alanı oluşturacağız. Bununla ilgili belirlediğimiz iki yer ve iki proje var. Hangisine karar vereceğimizi belirliyoruz. Hukuki alt yapılarını hazırlıyoruz. Bir dahaki sene inşallah bu güzel eserler bizim gençlik ve sanat galerimizde halkımızla buluşur. Hem Eyüpsultan'da hem Göktürk'te bir sanat galerisine sahip olacağız inşallah."

Açılış sonrası Nostalji serisi adı altında Türkan Şoray, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit gibi Yeşilçam'ın unutulmaz aktristlerinin yağlı boya portre çalışmalarının da yer aldığı sergiyi gezen Başkan Deniz Köken, sergi hakkında bilgi alıp, sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

8 kadın 8 fırça sergisi Göktürk'te açıldı
8 kadın 8 fırça sergisi Göktürk'te açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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