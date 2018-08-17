8'incisi Düzenlenen Transanatolia Yarışını Tamamladı

Bu sene yarışa katılan tek kadın yarış takımı olan Anadolu Isuzu Yarış Takımı, Isuzu D-Max yarış otomobiliyle 2985 km'lik zorlu parkurları geride bırakarak yarışı tamamladı.

Türkiye'nin ilk ve tek pick-up üreticisi Anadolu Isuzu, 8'incisi düzenlenen ve dünyanın en zorlu ralli raid yarışlarından biri olan Transanatolia Rallisi'ni tamamladı.

İzmir'de 4 Ağustos tarihinde start alan ve yine İzmir, Efes'te 11 Ağustos tarihinde sonlanan 2985 km'lik Transanatolia Rallisi boyunca Isuzu D-Max yarış otomobilinin pilot koltuğunda Yeşim Nur Mantaş ve co-pilot koltuğunda Pınar Çelikel oturdu. Zorluk derecesi ileri seviyede olan yarış 7 farklı günde düzenlendi. Bazı etapları 500 km'nin üzerinde mesafeye, 2500 metre yüksekliğe sahip 22 özel geçişe ve 12 saat süren, dayanıklılık gerektiren etaplara sahne olurken, Isuzu D-Max yarış otomobili ve pilotlar yarış sonuna kadar istikrarlı şekilde ilerledi.

7 günde toplam 2850 km'lik parkuru aşan Anadolu Isuzu kadın yarış pilotları, İzmir, Kütahya, Ankara, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Karaman, Burdur, Denizli üzerinden gidip yine İzmir'de yarışı bitirme başarısını gösterdi.

Türkiye'nin kültürel ve tarihi mekânlarının öne çıkarıldığı bir rota üzerinde düzenlenen Transanatolia Rallisinde yarışmacılar bir gün göl kenarında kamp yaparken, diğer gün Roma döneminden kalma tarihi eserlerin içinden geçerek yarıştı. Sagalassos'tan, Salda Gölüne, Hierapolis'ten Ihlara Vadisi'ne kadar onlarca doğal güzelliğin içinden geçerek yarışı tamamlayan Anadolu Isuzu Ralli Takımı ilk kez katıldığı Transanaolia'da Türkiye'de üretilen Isuzu D-Max ile dayanıklılığını kanıtlamış oldu.

Transanatolia Rallisinde ilk kez bir pick-up araçla yarıştıklarını belirten Anadolu Isuzu Yarış Takımı Co-Pilotu Pınar Çelikel "Bizleri çok zorlayan ancak takım olarak büyük deneyim kazandığımız bir yarış oldu. Geçtiğimiz parkurlar ne kadar zorsa, Isuzu D-Max bir o kadar güçlü ve dayanıklıydı. Ufak birkaç kaza yapsak da yarış takımımızın mekanikerleri özverili çalışmalarıyla bizi ertesi günkü etaplara hazırladı ve 7 günün sonunda yarışı tamamlama başarısını gösterdik. Transanatolia Rallisinde kadın yarış takımı olarak tozu dumana kattığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de üretilen ve yarış aracına çevrilen Isuzu D-Max, roll cage sistemi, performanslı motoru, yarış direksiyonu, yarış koltukları ve özel yeşil rengiyle Transanatolia 2018'in en dikkat çeken araçlarından biri oldu.

TRANSANATOLİA'NIN TEK KADIN YARIŞ TAKIMI

Zorlu Transanatolia yarışının tek kadın yarış takımı olan Anadolu Isuzu Yarış Takımı, bu özelliğiyle de seyircilerin dikkatini çekti. Uzun yıllar motor sporlarına ara veren Anadolu Isuzu Yarış Takımı, firma bünyesinde kadın çalışanları için başlattıkları pozitif ayrımcılığı hayatın her alanında devam ettirerek ralli parkurlarına da taşıdı. Anadolu Isuzu'nun kadın pilotları Yeşim Nur Mantaş ve Pınar Çelikel, güçlü ve dayanıklı Isuzu D-Max ile Transanatolia Rallisi'nde 454 kapı numarasıyla yarıştı.

BUGÜNE KADARKİ EN ZORLU TRANSANATOLİA YARIŞI

8'incisi düzenlenen Transanatolia Yarışı sonrasında bir açıklama yapan Transanatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "Genel olarak yarış çok iyi geçti. Bugüne kadar organize edilen en zorlu Transanatolia yarışı oldu. Bu yılın en önemli özelliği yarışçılar açısından zorluk derecesiydi. Bizim açımızdan ise spor ile tarihi ve kültürü en iyi şekilde bir araya getirmekti." şeklinde konuştu.