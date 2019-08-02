8 ilde 'sahte heyet raporu' operasyonu (2)

8 ilde 'sahte heyet raporu' operasyonu (2)

3 TUTUKLAMAEskişehir merkezli 8 ilde; malulen emeklilik, engelli raporu ve vergi indiriminden haksız yere yararlanılması için devlet hastanelerinden 'sahte heyet raporu' almak amacıyla para karşılığı aracılık ile iş takibi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden Murat Mergen, Levent Çağlar...

2.08.2019 17:41
8 ilde 'sahte heyet raporu' operasyonu (2)

3 TUTUKLAMA
Eskişehir merkezli 8 ilde; malulen emeklilik, engelli raporu ve vergi indiriminden haksız yere yararlanılması için devlet hastanelerinden 'sahte heyet raporu' almak amacıyla para karşılığı aracılık ile iş takibi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden Murat Mergen, Levent Çağlar ve Kenan Demirel, mahkemece tutuklandı. M.A. ve S.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
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