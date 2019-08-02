8 ilde 'sahte heyet raporu' operasyonu (2)

3 TUTUKLAMA

Eskişehir merkezli 8 ilde; malulen emeklilik, engelli raporu ve vergi indiriminden haksız yere yararlanılması için devlet hastanelerinden 'sahte heyet raporu' almak amacıyla para karşılığı aracılık ile iş takibi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden Murat Mergen, Levent Çağlar ve Kenan Demirel, mahkemece tutuklandı. M.A. ve S.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA