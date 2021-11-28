8. Helal Expo Fuarı'nda Malatya tanıtıldı - Haberler
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8. Helal Expo Fuarı'nda Malatya tanıtıldı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
8. Helal Expo Fuarı'nda Malatya tanıtıldı

İstanbul Kongre Merkezinde 25-28 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığının himayelerinde düzenlenen, 8. Helal EXPO Fuarı'nda "Malatya Tanıtım Standı" açıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kongre Merkezinde 25-28 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığının himayelerinde düzenlenen, 8. Helal EXPO Fuarı'nda "Malatya Tanıtım Standı" açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, fuar etkinlikleri kapsamında Tüm Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (TAŞKAPON) tarafından düzenlenen "Yemek Yarışmasına", Arslantepe Mesleki ve Teknik Lisesi Yemek Bölümü öğrencileri de katıldı.

Malatya Valiliği Koordinesinde Yeşilyurt Belediyesinin de katkılarıyla Malatya Standı'nda, fuar süresince yöresel yemek fotoğrafları sergilendi, coğrafi işaretli yemeklerin tanıtımı yapılarak ve ikramında bulunuldu.

Stantta kentin tescilli yemekleri Kiraz Yaprağı Köftesi, Tiritli Dolma Köfte, Polat Usulü Haşlama Köfte, Akçadağ Kömbesi ve Kayısı Tatlısı ikram edildi.

Etkinlik süresince ayrıca mini kayısı standında kayısı, üzüm, pestil, kayısılı çikolata, draje gibi ürünlerin tanıtımı yapılarak, ikram edildi.

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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