8 bin yıllık geçmişe ışık tutacak Tavşanlı Höyük'te ilk kazı başladı

Kütahya Valisi Ali Çelik : "Bakır ve gümüş işçiliği ile tekstile ait buluntuların ortaya çıkması heyecan verici"

KÜTAHYA - Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinden olan Kütahya'nın ilk yerleşim yeri Tavşanlı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kütahya'nın 8 bin yıl öncesine ışık tutacak kazı çalışmalarında madencilik ve tekstile ait ilk buluntuların heyecan verici olduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, "Kazı çalışmaları ilerledikçe Batı Anadolu'nun merkezi olduğuna dair bir sürecin hep beraber şahitliğini yapacağız" dedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan, havadan yapılan çekimlerde kalp şeklindeki görüntüsü nedeniyle "Kütahya'nın Kalbi" olarak adlandırılan Tavşanlı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tavşanlı Belediyesinin destekleriyle, Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan'ın başkanlığında sürdürülecek kazı çalışmalarının açılış programı kazı evinde yapıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan, höyüğün tarihi, önemi ve kazı çalışmaları hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler verdi. Alanında uzman 25 kişiyle yapılacak arkeolojik kazı çalışmalarında ilk sonuçların 2 yıl içerisinde alınacağını kaydeden Fidan, "Sayın Valimizin ve Tavşanlı Belediye Başkanımızın desteğiyle kamulaştırma çalışmaları yapıldı. 3 farklı alanda çalışmalara başlayacağız" dedi.

Tavşanlı Höyük'ün maden ve dokuma şehri olduğunu kaydeden Fidan, "200'e yakın höyükte çalışmalar yaptık hiçbirinde bu kadar maden atığı bulmadık. İlk buluntular arasında maden potası var. Burada çok ciddi bir maden üretimi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Kazı çalışmalarında yazılı tabletlere ulaşılabileceğini de aktaran Fidan, "Bu dönemin karşısında Mezopotamya'da Sümerler var. Onlar yazıyı keşfetmişler onun sonrasında Anadolu'ya yavaş yavaş giriyorlar fakat bizim bölgede bilinmiyor. Bu anlamda buradan çok ümitliyiz; tablet, mühür bulabilirsek bölgenin tarihi tamamen değişecektir" şeklinde konuştu.

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, kazı ekibine kolaylıklar dileyerek arkeolog malasını eline aldı bir süre ekibe yardım etti.

"İlk buluntular heyecan verici"

Kütahya'nın 8 bin yıl öncesine ışık tutacak kazı çalışmalarında madencilik ve tekstile ait ilk buluntuların heyecan verici olduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, "Tavşanlı Höyüğü'nde başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bakır ve gümüş işçiliği ile tekstile ait buluntuların ortaya çıkması heyecan verici. 8 bin yıllık tarihe ışık tutacak, farklı çağlara ait buluntularıyla özellikle Batı Anadolu'nun tarihine, tarımsal üretimine, tekstil ve madenciliğine yeni bir bakış açısı sunacak bir alan" ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın 8 bin yıl öncesine ışık tutacak kazı çalışmaları ilerledikçe Batı Anadolu'nun merkezi olduğuna dair bir sürecin hep beraber şahitliğini yapacağız diyen Vali Çelik, "Tavşanlı ve Kütahya medeniyet merkezi. Şehrimizin geçmişte de aynı şekilde var olduğunu bilmek bizler açısından sevindirici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz, Tavşanlı Belediyemiz ve üniversitemizle elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Programa; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Tavşanlı Kaymakam Vekili Hasan Çiçek, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan, STK Temsilcileri ile davetliler katıldı.