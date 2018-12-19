8 Bin Euroluk İnsanlık Dersi...belediye Otobüsünde 8 Bin Eurosunu Böyle Unuttu, Otobüs Şoförü...

8 bin euroluk insanlık dersi...Belediye otobüsünde 8 bin eurosunu böyle unuttu, otobüs şoförü sayesinde parasına kavuştu

Hollanda'dan tatil için geldiği Sivas'ta bindiği Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait havalimanı seferini yapan otobüste 8 bin euro bulunan çantasını unutan gurbetçinin otobüsteki güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

SİVAS - Hollanda'dan tatil için geldiği Sivas'ta bindiği Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait havalimanı seferini yapan otobüste 8 bin euro bulunan çantasını unutan gurbetçinin otobüsteki güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

Tatil için Sivas'a gelen gurbetçi Ziyaettin Yaşar,Nuri Demirağ Havalimanı'ndan şehir merkezine gitmek için Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait havaliamanı seferi yapan belediye otobüsüne bindi. Gurbetçi Yaşar evine gittiğinde içerisinde 8 bin euro, pasaport, kimlik ve cep telefonu olan çantasının yanında olmadığını fark etti. Daha sonra durumu polis ekiplerine haber verdi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yapılan araştırmada, gurbetçinin bindiği havalimanı seferini yapan belediye otobüs şoförü Hasan Şeker ile irtibata geçildi. Otobüs şoförü yaptığı aramada paranın bulunduğu siyah çantayı otobüsünün içinde buldu. Altıntabak Polis Merkezi Amirliği'ne getirilen çanta ekiplerin haber vermesiyle polis merkezine gelen gurbetçiye teslim edildi. Gurbetçinin otobüse binmesi ve inmesinin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Gurbetçinin otobüse bindiğinde sırt çantasıyla bindiği indiğinde ise sırt çantasını unuttuğu görülüyor.

Sırt çantasını bulan Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait havalimanı seferi yapan otobüs şoförü Hasan Şeker,"O gün 19.50'de havaalanı servisine gitmiştim. Uçaktan inen yolcuları aldım ve gidecekleri durağa bıraktım. Akşam eve gittiğimde arkadaşın çantasının kaybolduğunu söylediler. Arabaya baktım çanta vardı. Çantayı açtık içinde 8 bin euro olduğunu söylediler. Türk parasıyla yaklaşık 50 bin lira ediyor. Bulduğum parayı da götürdüm ve karakolda arkadaşa verdim. Çantada 8 bin euro para ve kimlikleri, pasaportları vardı. Ben yaptıklarım ile vicdanen rahat olduğumu düşünüyorum. Mutluluk yaşadı ve 'Allah razı olsun' dedi. Bende kendilerini çantalarını bir daha bir yerde bırakmamaları konusunda uyardım. Çoluğunun çocuğunun rızkıdır. Ben insanlık görevimi yaptım. Bu parayı teslim ettiğim için en büyük mutluluk bana aittir." dedi.

Kaynak: İHA