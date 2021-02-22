8 aylık hamile kadın, yaptığı kaza sonrası bebeğini ölü doğurduğu için yargılanacak
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8 aylık hamile kadın, yaptığı kaza sonrası bebeğini ölü doğurduğu için yargılanacak

22.02.2021 14:34 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:38
8 aylık hamile kadın, yaptığı kaza sonrası bebeğini ölü doğurduğu için yargılanacak

ABD'de yaşayan ve 8 aylık hamile olan bir kadın, aracında seyir halindeyken duvara çarptı. Kaza nedeniyle bebeğinin ölü doğduğu ortaya çıkan 36 yaşındaki kadın, mahkemede yargılanacak.

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan ve 8 aylık hamile olan Karen Chavez-Euceda, iddiaya göre geçtiğimiz haziran ayında alkollü araba kullanırken şeridinden çıkarak bir duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yapan yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

8 aylık hamile kadın, yaptığı kaza sonrası bebeğini ölü doğurduğu için yargılanacak

POLİSİ KANDIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Yasal sınırın üç katından fazla alkol alan hamile kadın, polis ekiplerine kaza anında aracı bir başkasının sürdüğünü söyledi. Polisler, günler sonra sürücünün Karen olduğunu ve kaza sonrası 8 aylık bebeğini ölü doğurduğunu öğrendi.

8 aylık hamile kadın, yaptığı kaza sonrası bebeğini ölü doğurduğu için yargılanacak

NİSAN AYINDA MAHKEMESİ VAR

Alkollü araç kullanmak, şerit takibi yapamamak, yalan ifade vermek ve bebeğinin ölümüne sebebiyet vermekten suçlanan Karen Chavez-Euceda, nisan ayında mahkemeye çıkacak.

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