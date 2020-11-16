8 aydır dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için sera kuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

8 aydır dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için sera kuruldu

16.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:34
8 aydır dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için sera kuruldu

Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı 11 Mart tarihinden itibaren karantinanın uygulandığı ve 1 Nisan'dan itibaren personelin de 10-15 gün sabit vardiya ile çalıştığı Menteşe'deki Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Müdürlüğü bahçesinde uygun alanlara sera kuruldu.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı 11 Mart tarihinden itibaren karantinanın uygulandığı ve 1 Nisan'dan itibaren personelin de 10-15 gün sabit vardiya ile çalıştığı Menteşe'deki Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Müdürlüğü bahçesinde uygun alanlara sera kuruldu. Serada huzurevi sakinleri çeşitli kış sebzeleri yetiştirecek.

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Pandeminin olası ruhsal etkilerini en aza indirgemek, yaşlıların aktif yaşlanmasına katkı sağlamak, sosyal, sportif ve fiziksel aktiviteler sayesinde kişisel etkileşimleri arttırıp düzenli topluluk katılımlarını teşvik etmek ve yaşlıların duygusal refah düzeyini arttırmak için oluşturan serada huzurevi sakinleri üretmenin mutluluğunu yaşayacaklar" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

8 aydır dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için sera kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Osmaniye'de modern muz serası kuruldu
Osmaniye'de modern muz serası kuruldu
Elif?i 5 yıldır babası, 8 aydır da annesi göremiyor; çaresiz çift yardım bekliyor
Elif?i 5 yıldır babası, 8 aydır da annesi göremiyor; çaresiz çift yardım bekliyor
İsrail'in yıktığı Hammisa Bedevi köyü sakinleri başlarını sokacak yer arıyor (2)
İsrail'in yıktığı Hammisa Bedevi köyü sakinleri başlarını sokacak yer arıyor (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Tarkan Demet Akalın Aydemir Akbaş Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Rusya Kamera Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 8 aydır dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için sera kuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 11:36:00. #1.14#
title