8 aydır dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için sera kuruldu

Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı 11 Mart tarihinden itibaren karantinanın uygulandığı ve 1 Nisan'dan itibaren personelin de 10-15 gün sabit vardiya ile çalıştığı Menteşe'deki Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Müdürlüğü bahçesinde uygun alanlara sera kuruldu.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı 11 Mart tarihinden itibaren karantinanın uygulandığı ve 1 Nisan'dan itibaren personelin de 10-15 gün sabit vardiya ile çalıştığı Menteşe'deki Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Müdürlüğü bahçesinde uygun alanlara sera kuruldu. Serada huzurevi sakinleri çeşitli kış sebzeleri yetiştirecek.

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Pandeminin olası ruhsal etkilerini en aza indirgemek, yaşlıların aktif yaşlanmasına katkı sağlamak, sosyal, sportif ve fiziksel aktiviteler sayesinde kişisel etkileşimleri arttırıp düzenli topluluk katılımlarını teşvik etmek ve yaşlıların duygusal refah düzeyini arttırmak için oluşturan serada huzurevi sakinleri üretmenin mutluluğunu yaşayacaklar" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı