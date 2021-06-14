8 asırlık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor
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8 asırlık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Kültür Sanat

8 asırlık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan 8 asırlık Alakilise turizme kazandırılmayı bekliyor Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan 8 asırlık Alakilise turizme kazandırılmayı bekliyor.

8 asırlık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan 8 asırlık Alakilise turizme kazandırılmayı bekliyor

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan 8 asırlık Alakilise turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Müslümabat Köyü'nde bulunan ve yaklaşık 8 asırlık olduğu düşünülen Alakilise zamana meydan okuyor. Bir dönem camiye dahi çevrilen kilise, depo ve ahır olarak da kullanıldı. Günümüzde oldukça atıl bir durumda bulunan kilise defineciler tarafından bir çok kez tahribe uğratıldı. Köy muhtarı Turan Turan, bu kilisenin eski haline döndürülüp turizme kazandırılmasını istiyor.

Tüm insanların ortak değeri

Müslümabat Köyü muhtarı Turan Turan, "Daha önceleri köyümüzün ismi Alakilise olarak geçerdi. Bu kilisenin yapımı yaklaşık 800 sene önce görülüyor. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla Ermeniler, Rumlar burada ibadet etmişler. Daha sonra camiye çevrilmiştir burası. Belli bir zamanda cami olarak kullanılmıştır. Biz köyümüz tarafına bir cami yaptık, tekrar buranın eski haline dönmesi için burayı boşaltmış bulunmaktayız. Şu an yıkılmak üzere burası tüm insanların ortak değeridir. Buna sahip çıkılması lazım. Buranın tekrar eski haline döndürülüp düzenli şekilde yapılıp bütün insanlığa bütün değerlere hizmet vermesini bekliyorum" dedi.

8 asırlık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor
8 asırlık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor
8 asırlık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor
8 asırlık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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