8 Aralık Yargı Çalışanları Günü

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, 8 Aralık Yargı Çalışanları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, 8 Aralık Yargı Çalışanları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çatlı mesajında, adaletin tecellisinde ağır sorumluluklar taşıyan, fedakarlıkla ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan yargı çalışanlarına minnet ve şükranlarını sunduğunu belirterek tüm yargı çalışanlarının 8 Aralık Yargı Çalışanları Günü'nü kutladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan