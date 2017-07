8 Aileden Çocuklarının Doğumu Sırasında Doktor Hatası İddiası

8 aileden çocuklarının doğumu sırasında doktor hatası iddiası

"Doktor yüzünden çocuklarımız sakat kaldı"



BARTIN - Bartın Devlet Hastanesi'nde çocuklarının yanlış doğum uygulamaları yüzünden sakat kaldığını ve öldüğünü iddia eden aileler sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Bartın'da yaşayan 34 yaşındaki Muhammet Karakök, eşi Gülhan Karakök, 14 Ekim 2015 doğan çocukları Muhammet Ali'nin iddiaya göre doktor hatası nedeniyle fonksiyonlarını yerine getiremeyen kolunu iyileştirmek için mücadele ediyor.Kızlarını doktor hatası yüzünden kaybettiklerini savunan Yalçın Özdemir ise, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Çocuklarının doktor hatası yüzünden kolunu kaybettiğini savunan Karakök, "Sağlık Bakanlığının performans düzenlemesi nedeniyle hamileler normal doğum tavsiye ediliyor. Bu düzenlemeyi kötüye kullanan doktorlar yüzünden çocuğumuz kolunu kaybetti" dedi.

"Bütün sinirler kopmuş"

Hastane doktorunun sezaryen yapma ihtimaline karşılık eşini gününden önce doğuma aldığını kaydeden Karakök, "Oğlum 37 haftalıkken 4 kiloyu geçmişti. Doktoru daha fazla beklersem sezaryen yapmak zorunda kalırım ve döner sermayeden az pay alırım düşüncesiyle doğumu erkene aldı. Sırf bu yüzden çocuğumun zamanında olan doğum anını öne çekerek hayatını tehlikeye attılar. Doğumdan çıkınca baktığımda her yeri morarmıştı. Çocuğumun sağ kolunda hiç hareket yoktu. Doktora sordum; 'Bunlar olağan şeyler, 1 hafta içinde hiçbir şeyi kalmayacak' dedi. Ama 1 hafta, 1 ay geçti kolunda hiç hareket yoktu. Hacettepe Üniversitesine götürdüm. Doktor, 'Bütün sinirler kopmuş' dedi. Normalde anne kilolu, çocuk kilolu olunca normal doğumda bebeğin çene altından tutulup çekilmesi gerekirken, doğumdaki ebeler ensesinden tutarak bütün sinirleri koparmış" dedi.

"Çok sayıda mağdur var"

Hastanede aynı doktordan çok sayıda mağdurun bulunduğunu da ifade eden Karakök, "Oğlum geçen Hacettepe'de 4'üncü ameliyatını oldu. Oraya gidince ülke genelinde böyle bir sorun olduğunu görüyoruz. Gelenlerin hemen hemen hepsi erken doğum yaptırılıp çocukları sakat kalanlar. Sayın Cumhurbaşkanımız '3 çocuk yapın' diyor. Biz birini yaparken sakatladılar. Kendisine buradan çağrı yapıyorum. Bu doktor hataları yüzünden artık her 3 çouktan biri sakat doğuyor. Buna bir önlem alınsın. Çocuğumun Daha ne kadar ameliyat olacağı belli değil. Ben suçluların cezalandırılmasını istiyorum."diye konuştu.

Aynı doktorla ilgili çok sayıda şikayetin bulunduğunu da sözlerine ekleyen Karakök, Doktor Ö.V.A. hakkında şu an 8 aile bir araya gelerek suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

"Kızımızı kaybettik"

Bir diğer mağduriyet iddiası da Yalçın Özdemir'den geldi. Hastanede yapılan yanlış uygulamalar yüzünden kızlarını 6 aylıkken kaybettiklerini iddia eden Özdemir, "2 Ağustos 2014'te hastaneye gittik. Normal doğum için beklerken akşam aniden doğuma alındı. Kızımızın doğum sırasında beynine oksijen gitmemiş ve cihaza bağlandı.Daha sonra Dr. A.K. gerekli görmediği için solunum cihazını kapattı. Başka bir hastaneye sevk edildi. Hemen solunum cihazına bağladı. 6 ay sonra hayatını kaybetti. Bizi mağdur ettiler. Daha sonra raporlara baktığımızda yapmadıkları kontrolleri yapmış gibi göstermişler. Hiçbir kontrol yapılmadı. Zorumuza giden de bu. Yapmadıklarını evraklar üzerinden yapmış gibi gösteriyorlar. Şikayetçiyim. Hakkımızı da sonuna kadar arayacağız" dedi.

Bartın Valiliği'nden açıklama

İddialar üzerine Bartın Valiliği de açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Söz konusu haberlerde yer alan iddialar Sağlık Bakanlığı, Valiliğimiz ve Adli Makamlarca hassasiyetle takip edilmekte olup olaylar ile ilgili olarak yapılan inceleme ve soruşturmalarda; somut suç unsuruna rastlanmadığı, adli, idari, disiplin ve mali yönden herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek görülmediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte inceleme ve soruşturmaya konu olmuş olaylarla ilgili yeni bulguların ortaya çıkması halinde, süreç hassasiyetle takip edilecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Ayrıca İlimiz Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde gerçekleştirilen doğumlar titizlikle takip edilmektedir" denildi.