79 yaşındaki Mehmet dedenin "motosikletli kızak" keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

79 yaşındaki Mehmet dedenin "motosikletli kızak" keyfi

18.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:00
79 yaşındaki Mehmet dedenin

Kastamonu'da 79 yaşındaki Mehmet Zaim, çocukları görünce kendisi de motosikletin arkasına bağlanan kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

Kastamonu'da 79 yaşındaki Mehmet Zaim, çocukları görünce kendisi de motosikletin arkasına bağlanan kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

Kent merkezine bağlı Gökçekent köyünün Varsak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Zaim'in komşusu Hakkı Zaim, kar yağışının ardından 3 yaşındaki çocuğu için, el arabasının teknesini iple motosikletine bağladı.

Komşusunun, köyün içinde çocuğunu kaydırdığını gören Mehmet Zaim de kızağa binmek istediğini söyledi.

Hakkı Zaim'in kullandığı motosiklete bağlı kızağa binen Mehmet dede, köyün içinde herkese el sallayarak dolaşmaya başladı. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Sosyal medyaya da yüklenen video ilgi çekti.

"Yaşım 79 ruhum 30"

Mehmet Zaim, AA muhabirine, kulağında bir rahatsızlık bulunduğunu, bunun dışında hayatı boyunca doktora gitmediğini söyledi.

Sağlıklı ve zinde olduğunu ifade eden Zaim, "Bugün çocukları gördüm benim de kızağa binesim geldi. Onlarla birlikte eğlendim. Yaşım 79 ruhum 30. Motosikletli kayığı daha yeni gördüm. Benim zamanımda böyle şeyler yoktu. Gençliğimde böyle şeyler görmedim, bu yaştan sonra görüyorum." dedi.

Hakkı Zaim ise uzun zamandır kar yağışını beklediklerini söyledi.

Yağışın ardından 3 yaşındaki oğlunun kızağa binmek istediğini anlatan Zaim, "Motosikletle oğlumu çekmeye başladım. Daha sonra Mehmet amca, babam, kardeşlerim hepimiz bu eğlenceyi devam ettirdik. Sabahın ilk saatlerinde başladık. 7'den 70'e hepimiz eğlendik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül İsmail Kartal Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar İznik Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 79 yaşındaki Mehmet dedenin "motosikletli kızak" keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 10:08:41. #1.14#
title