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78 yaşında, attığı her ilmek Mehmetçik'in içini ısıtıyor

78 yaşında, attığı her ilmek Mehmetçik'in içini ısıtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Fatma Ay, el emeğiyle ördüğü çorapları saat gözetmeksizin nöbet tutan kahraman Mehmetçik'e gönderdi.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Fatma Ay, el emeğiyle ördüğü çorapları saat gözetmeksizin nöbet tutan kahraman Mehmetçik'e gönderdi.

Yaklaşık 10 yıldır Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki 5 çocuk annesi Fatma Ay, Mehmetçik'e olan desteğiyle yürekleri ısıttı. Dağ, bayır demeden karda, çamurda vatanı savunmak için fedakarca görev yapan Mehmetçik'in üşümesine gönlü razı olmayan Fatma Teyze, günlerce uğraşarak el emeğiyle yün çorap ördü. Ördüğü çorapları Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne getirip teslim eden Fatma Teyze, bu çorapların dağdaki Mehmetçik'e ulaştırılmasını istedi. Belediye yetkilileri ise Fatma Teyze'nin el emeğinin olduğu yün çorapları askerlere ulaştırmak üzere yola çıkarttı.

"Rabbim askerlerimize inşallah hayırlı ömürler versin"

Askerlere destek olmak istediğini söyleyen Fatma Ay, "İçimden geldi, yapayım, askerlere yollayayım, doğuda giysinler diye düşündüm. İnşallah bir faydam olur. Bunları örünce ulaştırması için belediyeye geldim. Yetkililer sağ olsun benimle ilgilendiler. Allah herkesten razı olsun. 'Ördüğün çorapları göndeririz' dediler. Ben de buraya bıraktım. Hakkari'ye gidecek. Askerler inşallah giyince mutlu olurlar. Güle güle giysinler. Rabbim askerlerimize inşallah hayırlı ömürler versin, hayırlı teskereler versin. Bu çorapları soğukta üşüyen, karda-kışta askerlik yapanlara gönderin. Daha fazla üşümesinler" dedi. - KOCAELİ

78 yaşında, attığı her ilmek Mehmetçik'in içini ısıtıyor

78 yaşında, attığı her ilmek Mehmetçik'in içini ısıtıyor

78 yaşında, attığı her ilmek Mehmetçik'in içini ısıtıyor

78 yaşında, attığı her ilmek Mehmetçik'in içini ısıtıyor

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