770 yıllık kitabe yerine konuldu
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770 yıllık kitabe yerine konuldu

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Kültür Sanat

770 yıllık kitabe yerine konuldu Tokat'ta tarihi köprüde yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında konservatör uzmanı tarafından yazıtlarının temizliği yapılan 770 yıllık kitabe yerine konuldu.

770 yıllık kitabe yerine konuldu

TOKAT - Tokat'ta tarihi köprüde yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında konservatör uzmanı tarafından yazıtlarının temizliği yapılan 770 yıllık kitabe yerine konuldu.

Tokat'ta 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki kesme taştan yapılan Hıdırlık Köprüsünde restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın destekleri Tokat Belediyesi'nin girişimleri ile restore edilen köprü asfalt zeminden kurtarıldı. Tarihi köprüdeki 55 santimetrelik asfalt tabaka ile hafriyat kaldırıldı. Köprünün orijinal taşları yerine yerleştirilerek eski görünümüne kavuşturuldu. Köprünün orijinal taşlarının bulunmadığı bölümlere ise Afyonkarahisar'dan getirtilen traverter taşlar yerleştirildi. Köprünün ortasında bulunan kitabe köşkü de restorasyon çalışmaları kapsamında ıslah edildi. Yerinden çıkartılarak konservatör uzmanı tarafından temizliği yapılan kitabe vinç yardımı ile yerine tekrar yerine konuldu.

Kitabesi ile günümüze gelen tek köprü

Selçuklu'nun en önemli sultanlarından birisi olarak sayılan Alaaddin Keykubat'ın 3 torununun 13'üncü yüzyılda devleti birlikte yönettiği dönemde yapılan Hıdırlık Köprüsü, günümüze kitabesiyle birlikte ulaşmış tek köprü olarak biliniyor. 3 kardeşin hükümranlığı döneminde yapılan köprünün kitabesinde 3 kardeşin ismi yer alıyor. Yaklaşık bir ay içerisinde yeninden yaya trafiğine açılması beklenen köprünün Yeşilırmak'ın üzerinde uzun yıllar daha tarihe tanıklık etmesi bekleniyor. Yöre insanları ise Yeşilırmak'ın gerdanlığı olarak bilinen köprünün restorasyon çalışmaları ile yeninden turizme kazandırılacak olmasından mutlu.

770 yıllık kitabe yerine konuldu
770 yıllık kitabe yerine konuldu
770 yıllık kitabe yerine konuldu
770 yıllık kitabe yerine konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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