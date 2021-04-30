77 yaşındaki kadının öldürülüp evinden hırsızlık yapılmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı

Bakırköy'de, 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu öldürüp evindeki değerli eşyaları çaldıkları gerekçesiyle biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bakırköy'de, 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu öldürüp evindeki değerli eşyaları çaldıkları gerekçesiyle biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mertcan Macit katıldı.

Cumhuriyet savcısı Hüseyin Akçay esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.

Mütalaada, kurye olarak çalışan sanık Recep Yaz'ın gece, yalnız yaşadığını bildiği maktul Meral Ahmetoğlu'nun evine gittiği, boğazına doladığı iple kadını boğarak öldürdüğü, maktulün telefonunu, 2 yüzüğü ile 2 banka kartını aldığı kaydedildi.

Sanık Yaz'ın "suçunu gizlemek veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "gece vakti konutta yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, tutuksuz sanıklar Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in suça katılmadıkları anlaşıldığından beraatleri istendi.

Mütalaada, Uğurcan Macit'in yağma konusu olan eşyaları sanık Recep Yaz'dan alması nedeniyle hakkında "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan işlem yapılması için suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

Duruşmada, mütalaanın ardından söz verilen tutuksuz sanık Mertcan Macit, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Nisan 2020'de Bakırköy'de 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nun evinde ölü bulunduğu, maktulün adresinden 5 Nisan'da sanık Recep Yaz'ın çıktığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Recep Yaz'ın ifadesinde, Bakırköy'de bir büfede kuryelik yaptığını, maktulün kendisine 1,5 ay öncesinden 60 lira borcu olduğunu, patronunun bu parayı maaşından kesmesi üzerine maktulden istediğini, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle maktulü iple boğarak öldürdüğünü anlattığı aktarılıyor.

Ahmetoğlu'nun, iki yüzük, saat, cep telefonu ile 3 banka kartını alarak evden ayrıldığını belirten sanığın, bu eşyaları olay sonrası sanıklar Mertcan Macit ve Uğurcan Macit'e verdiğini söylediği kaydediliyor.

İddianamede, 30 günlük tutukluluk incelemesi sorgusunda hakimliğe itirafta bulunan sanık Recep Yaz, bu suçun kendisine üstlendirildiğini, diğer sanıklar Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in baskısı ve darbı üzerine hırsızlık olayına katıldığını söylediği belirtiliyor.

Sanık Yaz'ın itirafı üzerine diğer sanıklar Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in de soruşturmaya dahil edildiği aktarılan iddianamede, bu sanıkların da Yaz'ın kendilerinden aldığı oto teybini geri getirmediğini, istediklerinde de cep telefonu, yüzük ve saat verdiğini, öldürme ve yağma olaylarıyla ilgili hiçbir bilgilerinin olmadığını söyledikleri ifade ediliyor.

Maktul Ahmetoğlu'nun evinde toplanan parmak izlerinin 17'sinin Recep Yaz'a ait olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların alacak isteme bahanesiyle eve girip soygun yapmak maksadıyla maktulü boğarak öldürdükleri ve eşyaları alarak kaçtıkları belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Recep Yaz, Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan ise 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş