- 76 yaşındaki eşi korona tedbirlerinden dolayı çıkamayınca tarlasını tek başına çapalayıp, ekiyor - 76 yaşındaki eşi korona tedbirlerinden dolayı çıkamayınca tarlasını tek başına çapalayıp, ekiyor Isparta'nın Sav Kasabası'nda yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Şahin, kronik rahatsızlığı bulunan 76 yaşındaki eşi korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayınca tarlasını tek başına çapalıyor.

- 76 yaşındaki eşi korona tedbirlerinden dolayı çıkamayınca tarlasını tek başına çapalayıp, ekiyor

ISPARTA - Isparta'nın Sav Kasabası'nda yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Şahin, kronik rahatsızlığı bulunan 76 yaşındaki eşi korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayınca tarlasını tek başına çapalıyor.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Isparta'nın Sav Kasabası'nda yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Şahin kronik rahatsızlığı bulunan 76 yaşındaki eşinin, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamaması nedeniyle tek başına soluğu tarlasında aldı. Şahin, güneşin altında bir yandan çapa yaparken, bir yandan da soğan ekimi gerçekleştiriyor. Güneşin altında tek başına çalışmanın zor olduğunu belirten Ayşe Şahin, "Eşim kronik rahatsızlığı var. Kendisi korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dışarı çıkamıyor. Onun için tarlamızı kendi başıma çapalıyor ve ekiyorum. Tarlamızı daha önce sürdürmüştük ama toprak sert olması nedeniyle kendi başıma çapalıyorum. Çapaladıkça soğan ekiyorum. Daha sonra domates dikeceğiz. Allah hepimize sağlık versin. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA