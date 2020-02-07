76 yaşında ağaca şekil veriyor

07.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:04

ISPARTA'da ahşap ustası Mehmet Tatar (76), evinin altına kurduğu atölyede yaklaşık 35 yıldır ağaca şekil veriyor. Bu işin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Mehmet Tatar, 'iş yok' diyen gençlere ise "Çalışana iş de var AŞ da var. Ben bu yaşta çalışıp ekmeğimi kazanıyorsam onlar da bir kahve köşesinde tabla üstünde simit satsa ekmeğini çıkarır" diye seslendi.

Isparta'da yaşayan Mehmet Tatar, çok yönlü bir meslek erbabı. Çilingirlik, soba imalatçılığı yaptı. Yıllarca banyo sobaları, teneke sobalar yaptı ve insanları ısıttı. Ancak çocukluğundan beri ağaçlarla uğraşmayı, onlara şekil vermeyi hayal etti. Bu hayalini bir gün gerçekleştirmek için hep bekledi. Eski mesleğini bir süre devam ettirdikten sonra kararını verdi ve ilk adımını 35 yıl önce attı. Evinin bodrum katını daire yapıp kiraya vermek yerine, ağaç doğrama atölyesine çevirdi. Şeritli hızar, planya, ağaç tornası ve birkaç makine alarak ağaç tomruklarını şekilden şekle çevirmeye başladı.

'BİR GÜN DEDİM Kİ'Tatar, Isparta'nın Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde bulunan evinin altında minyatür halı tezgahı, çocuk beşiği, salıncaklı sandalye gibi ağaçtan imal edilebilecek ne varsa hepsini yapabilecek beceriye sahip bir usta. Bu mesleğe ilk başladığı yıllarda kendisine 5 çocuk veren hayat arkadaşı Seher Hanım da hep yanında bir yardımcı olarak çalıştı. Bu işi hobi olarak gören Mehmet Tatar, "Çok işlerde çalıştım ama çocukluğumdan beri ağaç işleri benim hayalimdi. Ta o zamanlar uçurtmalar yapar, tahtadan oyuncaklar yaparak oyalanırdım. Sonra bir gün dedim ki 'ben bu işi yapayım' ve kolları sıvadım. Bugün 35 yıldır bu işi yapan biriyim" dedi.'KAHVEDE OTURACAĞIMA BU İŞLE MEŞGULÜM'76 yaşında olmasına rağmen hiçbir sağlık problemi olmadığına değinen Tatar, "Çok şükür sağlığım yerinde. Bir kahve köşesinde oturacağıma işte buraya iniyorum, vakit geçiriyorum. Kendi işim olunca evde üst katta olunca rahatım yerinde" diyerek, ömrü yettiğince bu işi devam ettirmeye kararlı olduğunu kaydetti.'İŞ YOK DİYENLERE GÜLÜP GEÇİYORUM'İlerleyen yaşına rağmen zevkli olduğu kadar tehlikeli olan bu işi yürüten Mehmet Tatar, işsizlikten şikayet eden gençlere gülüp geçtiğini belirterek, "Çalışana iş de var AŞ da var. Ben bu yaşta çalışıp ekmeğimi kazanıyorsam onlar da bir kahve köşesinde tabla üstünde simit satsa ekmeğini çıkarır" diye konuştu.'MİNYATÜR HALI İŞİ BİTTİ'

Eski yıllarda Isparta'da minyatür halı tezgahlarının iyi satıldığını ancak son yıllarda artık talep olmadığını söyleyen Mehmet Tatar, "İşler artık eskisi kadar iyi değil. Mal çeken yok. Tezgahlar elimde kaldı ama ben bir gün lazım olur diye yapmaya devam ediyorum. Bazen başka işler de yapıyorum. Bunları isteyenlere satarak ekmek paramı çıkarıyorum" dedi.

Kaynak: DHA