UKOME, MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞÜMÜNÜ 6. KEZ REDDETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

UKOME, MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞÜMÜNÜ 6. KEZ REDDETTİ

Demirören Haber Ajansı / UĞUR ŞAHİN - Haberler | Güncel
UKOME, MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞÜMÜNÜ 6. KEZ REDDETTİ

İSTANBUL'da Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 750 minibüs ve 250 dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi 6. kez alt komisyona gönderildi.

Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler
Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi
Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi
İSTANBUL'da Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 750  minibüs ve 250 dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi  teklifi 6. kez alt komisyona gönderildi. 

Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Aksu'nun başkanlığında yapılan toplantıda, minibüs ve taksi dolmuşların, taksiye dönüştürülmesi maddesinin hukuki olup olmadığı tartışıldı. Daha önce 5 kez reddedilen ve alt komisyonlara gönderilen maddeyle ilgili İBB yetkilileri tarafından sunum yapıldı.  Karar oylanmadan önce başta İstanbul'un çeşitli semtlerinden gelen minibüsçü ve taksi dernek ile oda başkanları düşüncelerini açıkladıktan sonra komisyonda yapılan oylama sonucu 750  minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülme maddesi alt komisyona gönderildi. 

TAKSİCİ ESNAFIMIZIN EMEĞİ GÖRÜLMÜYOR 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu söz alarak yaptığı konuşmada, "Hukuken hiçbir dayanağı olmayan bu uygulamanın daha önce Türkiye'de bir emsali de yok. Sürekli bu konunun gündeme gelmesinden dolayı ne yapılmaya çalışıldığını anlamış değilim. Kısaca bu dönüşüm teklifi kanuna ve haklara aykırıdır. Taksici esnafımızın emeği görülmemektedir" dedi. Aksu, bunun hukuken de yanlış olduğunu söyledi.

Görüntü dökümü: --------------

-toplantıdan detay


- İstanbul
UKOME, MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞÜMÜNÜ 6. KEZ REDDETTİ
UKOME, MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞÜMÜNÜ 6. KEZ REDDETTİ
UKOME, MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞÜMÜNÜ 6. KEZ REDDETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / UĞUR ŞAHİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Demet Akalın Cemal Can Canseven
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UKOME, MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞÜMÜNÜ 6. KEZ REDDETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:30:01. #1.15#
title