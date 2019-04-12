75 Yaşındaki Oyuncu Nebahat Çehre Güzellik Sırrını Açıkladı
İlerleyen yaşına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Nebahat Çehre, çok merak edilen güzelliğinin sırrını açıkladı.
Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden olan ve hala ekranların aranan yüzü olan Nebahat Çehre'nin güzellik sırrını merak etmeyen yoktur. İki hafta önce 75. yaşına giren Nebahat Çehre gençlik ve güzellik sırrını açıkladı.
"HAYATIMDA HİÇ CİLT BAKIMINA GİTMEDİM"
Usta oyuncu, "Hayatımda hiç cilt bakımına gitmedim. Hamamı aksatmam. Yüzüme de kese yaptırırım. Sabah uyandığımda yüzümü yıkar, ama bir süre kurulamam. Aç karnına ılık, limonlu su içerim. 40 dakika hafif egzersiz yaparım. Kozmetik ve güneşten uzak dururum. Un, tuz ve şekeri de kullanmam" dedi.
YORUMLAR (92)
-
İnanılmaz;))Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
azrail canını almaya gittikçe bu benim müşteri değildir diyordur estetikler kadını yeniden yarattıkça yalnış alarm diye azrail geri gidiyordurCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
tek kelimeyle BRAVO.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
Doğal gıdalar ile beslenme hareketli yaşam sürmek sigaradan uzak durmak yaşanılan kentin coğrafyanın havasının temiz olması insan ömrünü sağlıklı kılan faktörler. Büyük sanatçımız Aşkı Memnu dizisindede çokbaşarılı oyunculuk sergilediler özellikle cenaze sahnesinde harikaydı sağlık dolu nice yıllar dilerim.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Çok güldüm limonaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır