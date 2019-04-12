75 Yaşındaki Oyuncu Nebahat Çehre Güzellik Sırrını Açıkladı

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden olan ve hala ekranların aranan yüzü olan Nebahat Çehre'nin güzellik sırrını merak etmeyen yoktur. İki hafta önce 75. yaşına giren Nebahat Çehre gençlik ve güzellik sırrını açıkladı.

"HAYATIMDA HİÇ CİLT BAKIMINA GİTMEDİM"

Usta oyuncu, "Hayatımda hiç cilt bakımına gitmedim. Hamamı aksatmam. Yüzüme de kese yaptırırım. Sabah uyandığımda yüzümü yıkar, ama bir süre kurulamam. Aç karnına ılık, limonlu su içerim. 40 dakika hafif egzersiz yaparım. Kozmetik ve güneşten uzak dururum. Un, tuz ve şekeri de kullanmam" dedi.