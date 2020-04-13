75 yaşındaki Hakkı Kambur, ineğini satarak 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı 75 yaşındaki Hakkı Kambur, ineğini satarak 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı Amasya'da hayvancılıkla ailesinin geçimini sağlayan 75 yaşındaki Hakkı Kambur, ineğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı Amasya'nın Hamamözü ilçesinde hayvancılıkla ailesinin geçimini sağlayan...

75 yaşındaki Hakkı Kambur, ineğini satarak 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı

Amasya'da hayvancılıkla ailesinin geçimini sağlayan 75 yaşındaki Hakkı Kambur, ineğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı

AMASYA - Amasya'nın Hamamözü ilçesinde hayvancılıkla ailesinin geçimini sağlayan 75 yaşındaki Hakkı Kambur, ineğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla evden çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü ile knonik rahatsızlığı bulunanlara yönelik temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanması amacıyla faaliyet gösteren ve gün içinde çok sayıda yardım talebine yanıt veren Hamamözü Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nun telefonu bu kez destek için çaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 'Alakız' adını verdiği ineğini bağışlamak istediğini belirten Hakkı Kambur'un evine giden ekipler ineği teslim aldı.

Sürüsünün en değerlilerinden olduğunu belirttiği ineğinin satılmasının ardından parasını kampanya hesabına yatıran Hakkı Kambur, "Bizler için sağlıkçılarımız, polisimiz, askerimiz ve devletimizin diğer birimleri gece gündüz çalışıyor. Biz de onlara destek olmak zorundayız. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Bu nedenle ben de ineğimi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlıyorum" dedi.

Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya da evine ziyarette bulunduğu Hakkı Kambur'u bağışı dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: İHA