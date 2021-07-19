75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın sırrı çözüldü

Ajda Pekkan, pandemi sonrası ilk yurt dışı konserini Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleştirdi. 75 yaşındaki Pekkan'ın genç görünmesinin sırrı çözüldü. İşte detaylar...

Ajda Pekkan, Egemen Mustafa Şener'in ev sahipliğinde, hafta sonu Belarus Minsk'teki Double Tree By Hilton Otel & Casino'da sahne aldı. Süperstar, böylece pandemi sonrası ilk yurt dışı konserini Belarus'ta gerçekleştirdi.

Cihan Nacar imzalı sahne kostümü ile dikkat çeken Pekkan, yaklaşık iki saat boyunca geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ajda Pekkan, bu konserde repertuvarına aldığı yeni parçalar ve şarkı seçimiyle de dikkat çekti. Özellikle son günlerde birçok sanatçının seslendirdiği 'Dünyadan Uzak' şarkısı büyük beğeni topladı. Konserden bir gün önce Belarus Minsk'e gelen Ajda Pekkan, gündüz kentte alışveriş imkanı da buldu.

GENÇ GÖRÜNMESİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Pekkan'ın genç görünmesinin sırrı çözüldü. Ajda Pekkan Tayland'da yapılan ve litresi 500 bin dolardan satılan 'ölümsüzlük iksiri'ni düzenli olarak içiyor.

Litresi 500 bin dolar olan iksir, 50 mililitrelik şişelerle satılıyor. Ajda Pekkan da şişesi 25 bin dolarlık bu özel içeceği, yılda ortalama 2 kez tüketiyor.

Kaynak: Snob Magazin