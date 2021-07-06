75 ülkeden 750 karikatürist Nasreddin Hoca'yı çizdi
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75 ülkeden 750 karikatürist Nasreddin Hoca'yı çizdi

Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında düzenlenen karikatür yarışmasına, 75 ülkeden 750 karikatür sanatçısının katıldığını söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında düzenlenen karikatür yarışmasına, 75 ülkeden 750 karikatür sanatçısının katıldığını söyledi.

Akşehir ilçesinde 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde, dünyaca ünlü mizah ustası Hoca Nasreddin'in çağları aşan mesajları, hazır cevap kişiliği, güldürürken düşündüren sözleri ve hikayeleri, bu yıl da geniş kitlelere ulaştırılmaya çalışılacak.

Şenlikler kapsamında, trap atışı, sergi açılışı, çocuk tiyatrosu, akrobatik smaç şov, eşek yarışı gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, AA muhabirine, şenliğin Akşehir'in tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Nasreddin Hoca'yı bu yıl ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un canlandıracağını anımsatan Akkaya, şenliklerin tellalın, halkı ve temsili Nasreddin Hoca'yı şenliğe çağırmasıyla başladığını anımsattı.

"Konserleri, yaptığımız istişarelerde, risk olabilir düşüncesiyle erteledik"

Akkaya, şenliklerde, halk oyunları gösterileri ve kortej yürüyüşünün yapıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu yıl, programı yeni normalleşme kapsamında geçen yıla göre biraz daha zenginleştirdik. Yine de eskiye tam olarak dönemedik. Konserleri, yaptığımız istişarelerde, risk olabilir düşüncesiyle erteledik.

Uluslararası karikatür yarışmaları 1974'ten bu yana kesintisiz yapılıyor. Bu yıl için düzenlenen karikatür yarışmasına 75 ülkeden 750 sanatçı katıldı, 2 bin 259 eser yarıştı. Bunlardan Hırvatistan'dan Nikola İstes adlı sanatçı birinci oldu. Sanatçımıza 'altın eşek' ödülünü takdim edeceğiz. Etkinliğe uluslararası mahiyet kazandıran en önemli konulardan biri karikatür yarışmalarının yapılmasıdır. Diğer uluslararası resim yarışmasını pandemiden dolayı yapamadık. Yabancı halk oyunlarını bu yıl pandemi hassasiyeti nedeniyle davet edemedik. Sadece yerli halk oyunlarını davet ettik."

75 ülkeden 750 karikatürist Nasreddin Hoca'yı çizdi
75 ülkeden 750 karikatürist Nasreddin Hoca'yı çizdi
75 ülkeden 750 karikatürist Nasreddin Hoca'yı çizdi
75 ülkeden 750 karikatürist Nasreddin Hoca'yı çizdi
75 ülkeden 750 karikatürist Nasreddin Hoca'yı çizdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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