740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde gergin anlar - Haberler
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740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde gergin anlar

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Güncel
740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde gergin anlar

740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ertuğrulgazi Türbesi ziyaretinde gergin anlar yaşandı.

740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ertuğrulgazi Türbesi ziyaretinde gergin anlar yaşandı. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, türbeye girmek için zorluk çıkaran Büyük Birlik Partisi üyelerine "Burası siyasi alan değil" dedi.

740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Söğüt Hükümet Konağı önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter marşı eşliğinde Ertuğrul Gazi'nin Türbesi'ne geldi. Bu esnada polis kontrolüne BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile gelen çok sayıda partili içeri girmek istedi. Bu esnada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kendilerine barikattan zor içeri atan bakanlar zor anlar yaşadı.

Söğüt Belediye Başkanı çileden çıktı

Yaşanan bu olaylar sonrası barikatları aşan üst protokol harici kişilerin Ertuğrul Gazi Türbesi'ne girmek istemesi diğer bir kargaşaya neden oldu. Burada Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sevet, "Siyasi arena yeri değil burası Yörük bayramı" diye çıkışırken, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Yeri değil burası" diye cevap verdi. Bunun üzerine Başkan Sever, "Yeri değilse yapmayın. Ben Söğüt Belediye Başkanıyım içeri giremedim" dedi. - BİLECİK

740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde gergin anlar

740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde gergin anlar

740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde gergin anlar

740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde gergin anlar

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Son Dakika Haberleri
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Haber: 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde gergin anlar - Haberler
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