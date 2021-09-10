'740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki başlayan 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, yeni tip korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleştiriliyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki başlayan 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, yeni tip korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleştiriliyor.

Açılış törenine, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa ve sınırlı sayıda davetli katıldı. İlk günkü program protokol üyelerinin Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret ederek, Alp kıyafetli askerler tarafından gerçekleştirilen saygı nöbeti değişimini izlemesiyle başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden etkinlikte, Sultan Alaaddin Keykubad'ın Konya'dan gönderdiği Beylik Beratı'nın temsili takdimi gerçekleştirildi. Bilecik Doğa Sporları Kulübü Derneği (BİDOS) Başkanı Feridun Aynur ve ekibi de Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'na Kayı Boyu sancağını ve Domaniç toprağını teslim etti. Program Türk Büyükleri Anıtı'na Vali Vekili Kadiroğlu, çelenk sunması ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şifalı pilav için kurban kesimini ile devam etti.

"İnşallah maske mesafeye de dikkat ederek şenliklerimizi yapacağız"

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, "Bu yıl 740'ıncısını düzenlediğimiz Ertuğrulgazi şenliklerimizi bugün başlattık. Pandemi dolayısıyla geçen seneki gibi bu sene de iki gün sürecek şenliklerimiz. Dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Biz arzu ederdik ki daha muhteşem bir şekilde kutlayalım, daha büyük programlarımız olsun fakat maalesef bu hastalık yayılmaya devam ediyor. Aşılama son hızla devam etmesine rağmen şuanda Türkiye'deki ölüm rakamları da gayet ciddi oranları bulmuş durumda. İnşallah maske mesafeye de dikkat ederek şenliklerimizi yapacağız. Ben tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cuma namazına müteakip Çelebi Sultan Mehmet Camiinde Ertuğrul Gazi ve Türk büyükleri adına Mevlid-i Şerif okunmasıyla ilk günkü programlar son bulacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı