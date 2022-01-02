74 yaşındaki Fransız, Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmek için yola çıktı - Haberler
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74 yaşındaki Fransız, Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmek için yola çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? 74 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin, 31 Aralık 2021'de Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmek için kanosuyla birlikte Portekiz'den yola çıktı.

? 74 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin, 31 Aralık 2021'de Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmek için kanosuyla birlikte Portekiz'den yola çıktı.

Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için değişiklik yaptığı kanosuyla Cuma günü Portekiz'den yola çıktı. Emekli asker olan Savin, yolculuk öncesi uzun süre turuncu kanosuyla antrenman yaptığını belirtti. Jean-Jacques Savin, kürek çekerek kanosuyla Atlantik Okyanusu'nu geçerek Karayipler'e ulaşmaya çalışacak.

74 yaşındaki Fransız, Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmek için yola çıktı

74 yaşındaki Fransız, Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmek için yola çıktı

74 yaşındaki Fransız, Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmek için yola çıktı

74 yaşındaki Fransız, Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmek için yola çıktı

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