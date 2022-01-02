74 yaşındaki Fransız, Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmek için yola çıktı

? 74 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin, 31 Aralık 2021'de Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmek için kanosuyla birlikte Portekiz'den yola çıktı.

Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için değişiklik yaptığı kanosuyla Cuma günü Portekiz'den yola çıktı. Emekli asker olan Savin, yolculuk öncesi uzun süre turuncu kanosuyla antrenman yaptığını belirtti. Jean-Jacques Savin, kürek çekerek kanosuyla Atlantik Okyanusu'nu geçerek Karayipler'e ulaşmaya çalışacak.