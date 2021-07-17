74. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

74. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

74. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü "Titane" adlı filmi kazandı.

Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü "Titane" adlı filmi kazandı.

Fransa'nın Cannes kentinde 6 Temmuz'da başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı.

Jüri başkanı Spike Lee'nin yanlışlıkla Altın Palmiye kazanan filmi erken açıkladığı festivalde, ödül Fransız Julia Ducournau'nun yönettiği "Titane" filmine verildi. Ducournau, bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen oldu.

En iyi yönetmen ödülünü ise "Annette" isimli filmiyle Fransız yönetmen Leos Carax aldı.

Kısa film dalında jüri özel ödülü Brezilyalı yönetmen ve senarist Jasmin Tenucci'nin "Ceu de Agosto"ya verilirken, Altın Palmiye ödülüne Hong Konglu yönetmen Tang Yi'nin "Tian Xia Wu Ya" filmi layık görüldü.

Altın Kamera ödülü de "Murina" filmiyle Hırvat asıllı yönetmen Antoneta Alamat Kusijanoviç'e verildi.

İtalyan yönetmen Marco Bellocchio, Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı. En iyi erkek oyuncu "Nitram" filmindeki rolüyle Amerikalı aktör Caleb Landry Jones, en iyi kadın oyuncu ise "Verdens Verste Menneske" filmindeki performansıyla Norveçli aktris Renate Reinsve seçildi.

Jüri Özel Ödülü'nü de İsrail asıllı yönetmen Nadav Lapid'in "Ha'berech" ile Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul'un "Memoria" filmleri aldı.

Japon yönetmen Hamaguchi Ryusuke'nin yönettiği ve Takamasa Oe ile yazdığı "Drive My Car" en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

Büyük Ödül, İran asıllı Asghar Farhadi'nin yönettiği "Ghahreman" ile Finlandiyalı Juho Kuosmanen'in yönettiği "Hytti N6" filmlerine verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Şahan Gökbakar Neslihan Atagül
Spor Metin Oktay Fatih Terim Mehmet Topal Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
74. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 22:40:48. #1.16#

title